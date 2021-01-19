Бывший главный инженер «Бабушкиной крынки» снова предстал перед судом









18 января дело экс-главного инженера и его подельников стал рассматривать Октябрьский райсуд Могилева . Фирсов сразу же заявил о недоверии прокурору Лавриновичу, что также поддержали другие обвиняемые и их адвокаты. По словам подсудимых, данный государственный обвинитель заинтересован в исходе дела. Они утверждали, что он фальсифицировал обвинение в прошлом уголовном процессе. Тогда, в июле 2019 года нынешние подсудимые были признаны виновными по ч.4 ст.210 УК в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном организованной группой на более чем 417 тыс. рублей. Полтора года назад тот же Октябрьский райсуд приговорил Фирсова к 10 годам, его жену — к шести годам, а знакомого Маслюкова — к семи годам заключения.





Судья Татьяна Михайлова отклонила отвод, заявленный Фирсовым в отношении прокурора. После чего гособвинитель перешел к оглашению огромного по объему обвинительного заключения. Теперь вся троица обвиняется в покушении на хищение в особо крупном размере.





Согласно зачитываемых прокурором материалов, Фирсов в обход установленных законом процедур, будучи председателем конкурсной комиссии «Бабушкиной крынки» по закупкам, единолично принимал решения о приобретении у ОДО «Электрокомплектсервис» различной продукции, которая, по данным следствия, зачастую не нужна была молочному холдингу, а также по ценам более высоким, чем у добросовестных поставщиков.





Кроме того, Фирсову вменено злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, а также превышение служебных полномочий, из-за чего пострадавший — бывший грузчик Василий Красиков испытывает мучения. Мужчина также участвует в данном процессе и требует с Фирсова 30 тыс. рублей. По его словам, в 2013 году он получил производственную травму, однако главный инженер уговорил его скрыть это, назвав травму бытовой. По словам Красикова, руководитель обещал ему долгую работу на предприятии, однако через год, пострадавшему заявили, что такие инвалиды «Бабушкиной крынке» не нужны. С тех пор бывший грузчик не может устроиться на работу, не говоря уже о лечении и выплатах, которые положены людям, получившим производственную травму.





В свою очередь предприятие по итогам 2013 года признавалось образцовым по охране труда и получало немалые выплаты из госбюджета, часть которых перепадала в качестве премий и Фирсову.





Как сообщил прокурор, обвиняемые не признают свою вину.





Согласно сообщению Верховного суда, в прошлом уголовном деле Фирсов со воей супругой и знакомым Маслюковым, являющимися учредителями и руководителями подконтрольных им субъектов хозяйствования, зарегистрированных исключительно для целей совершения преступления, осуществляли поставку в ОАО «Бабушкина крынка» различных товаров по необоснованно завышенным ценам относительно цен добросовестных поставщиков.