Член Бундестага об отмене ЧМ в Минске: Фазель выглядел жалко

отметила Бауз. «Давно пора было это сделать. Это случилось благодаря давлению со стороны гражданского общества и спонсоров. Президент Фазель выглядел жалко», –Бауз.





Ранее в понедельник ИИХФ сообщила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Такое решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» Международной федерации хоккея.





ЧМ-2021 должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Сейчас ИИХФ рассматривает три варианта проведения: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия.