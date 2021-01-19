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В Кремле отреагировали на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

19.01.2021 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что IIHF было принято решение не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», — отметил он.

Что касается того, будет ли Россия предлагать IIHF провести чемпионат на ее территории, Песков заметил, что «пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея». «Все-таки это та организация, которая принимает решения», — заметил он.

Напомним, что хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата. Теперь турнир может пройти либо только в Латвии, либо в Латвии и Дании или Латвии и Словакии.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять».
 
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