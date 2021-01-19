Россия начнет испытания своего самого мощного боевого корабля. Он не выходил в море 20 лет

Источник материала: Tut.by

Крейсер «Адмирал Нахимов», который после обновления станет самым мощным надводным кораблем российского ВМФ, готовят к испытаниям. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу судостроительного комплекса «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).



Фото: wikipedia.org

«На объект будет подано штатное электропитание, рабочим и специалистам „Севмаша“ предстоит закрыть все построечные документы. Затем по разработанным проектантом методикам корабль пройдет швартовные испытания у причала», — говорится в сообщении.

После швартовных испытаний крейсер пройдет ходовые испытания в море. «В них будут задействованы военный экипаж и сдаточные команды предприятия. Сейчас специалисты проходят обучение и аттестацию», — сообщили в «Севмаше».

В настоящее время на крейсере ведется монтаж корабельного оборудования и подготовка к подаче штатного электропитания. «К монтажу оборудования и механизмов специалисты „Севмаша“ приступили в прошлом году. Сейчас на корабле ведется затяжка кабеля», — отмечается в сообщении.

«Сейчас абсолютно ясно, что и как делать. Конечно, при ремонте и испытаниях такого объекта немало сложностей, но они преодолимы. Главное, у всех — и у военных, и у строителей — есть понимание, что этот обладающий огромной ударной силой крейсер очень нужен нашей стране», — привели в пресс-службе слова ответственного сдатчика корабля проекта 1144 М Владимира Павлова.

Самый мощный надводный корабль

В «Севмаше» напомнили, что после обновления и передачи Военно-Морскому Флоту России «Адмирал Нахимов» будет самым мощным надводным кораблем отечественного ВМФ. Его габариты позволяют разместить широкую номенклатуру радиоэлектронного оборудования, средств нападения и обороны.

Ранее генеральный директор АО «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что достройка на плаву тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11 442 М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» идет по графику, на корабле начался монтаж вооружения. По его словам, корабль должен быть передан флоту в 2022 году. Предполагается, что «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2021 году.

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации — заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс». В будущем корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».