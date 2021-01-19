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Девушка обнаружила на Google Maps загадочный черный объект посреди китайской пустыни

19.01.2021 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользовательница Vyxegg рассказала на американском портале Reddit про странную находку. Она изучала Google Maps и обнаружила загадочный черный объект посреди китайской пустыни. Об этом рассказывает Medialeaks.


Изображение: Vyxegg / Reddit

«Что это такое? Нашла прямо посреди китайской пустыни в Синьцзяне (координаты: 38.714389, 79.856829). Я вижу следы шин, так что это место точно известно людям», — написала девушка.

Действительно, на изображении видна странная композиция, напоминающая птицу с черной дырой в центре, а вокруг нее — многочисленные следы, предположительно, от автомобильных шин.

В комментариях предложили разные объяснения. «Выглядит, как птица по типу геоглифов Наска», — написал один пользователь.

«Хмм… Напоминает символ Персидской Империи, если точнее — державы Ахменидов. Может даже что-то связанное с зороастризмом (многие жители старой Персидской империи придерживались этой религии)», — написал другой.

Но после долгих дискуссий Vyxegg вместе с реддиторами пришла к выводу, что странная черная дыра — просто небольшой водоем, вероятнее, пруд.

На этом фото видно, что черная дыра действительно похожа на водоем:


Источник: Medialeaks

А след вокруг, вероятно, оставили бульдозеры или другие транспортные средства, которые использовались для создания искусственного водоема. Возможно, в этой китайской местности проводились какие-то работы по поиску редкоземельных элементов (такая деятельность довольно распространена в Поднебесной), а пруд был необходимостью.

Правда, после завершения работ его, по всей видимости, никто не засыпал, поэтому теперь он и сбивает пользователей Google Maps с толку.

 
 
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Пользователи выдвинули множество теорий, но объяснение может быть гораздо проще.
 
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