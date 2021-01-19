10 способов отличить настоящий мед от подделки

Источник материала: Tut.by

Для того чтобы определить, настоящий мед перед вами или фальсификат, вовсе не обязательно сдавать его в лабораторию для анализа. Оценить качество можно и в домашних условиях, воспользовавшись инструкцией портала «Здоровые люди» (24health.by).



Фото: pixabay.com

Оценка качества меда по внешним признакам

Консистенция меда

У настоящего меда она однородная, без примесей и расслоений, на дне не должно быть никакого осадка. В зависимости от времени года она может быть жидкой (у молодого меда, собранного летом) или густой, так называемый засахарившийся мед. Такой кристаллизованный мед, как правило, становится более светлым, мутноватым.

В этой связи вызывает сомнение качество жидкого меда, который можно увидеть на прилавках магазинов зимой. Его жидкая консистенция наводит на мысль о фальсификации продукта либо о том, что мед могли «распустить» (перетопить) для придания ему товарного вида. Хотя возможен и вариант, что пчел кормили сахаром.

Исключение составляет только акациевый мед, который медленно кристаллизуется и дольше может сохранять жидкую консистенцию.

Текучесть меда

Показатель эффективен при оценке качества свежего меда. Если в емкость с медом опустить ложку, немного его зачерпнуть и поднять вверх, он будет долго тянуться, стекая ровной струйкой на тарелку, не разрываясь и образуя горочку. Последняя капля отпружинивает и подтягивается обратно к ложке.

При повороте ложки вокруг своей оси натуральный мед наматывается на нее, подделка же будет стекать. А если банку с медом перевернуть вверх дном, пузырь воздуха (он должен быть один и большой) должен подняться по направлению от крышки ко дну банки.

Есть еще такая хитрость: каплю меда можно растереть между пальцами. Натуральный полностью впитается в кожу, подделка образует комочек и будет перекатываться.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Вкус

Настоящий мед отличает не только приятный сладкий вкус, терпкость, но и легкая горечь в послевкусии. После качественного продукта обязательно должно быть першение в горле.

Аромат

Натуральный мед от подделки можно отличить и по запаху. У качественного продукта он ненавязчивый, натуральный, цветочный. Фальсификат же пахнет очень приторно, неестественно, резко, может быть примесь карамели.

Цвет

В зависимости от того, с какого медоносного растения был собран нектар, мед может изменять свой цвет от светло-желтого до темно-коричневого. Так, липовый мед янтарного цвета, гречишный — коричневый, а цветочный мед — светло-желтый.

Если вы видите белый мед, это может быть не только акациевый, но и полученный путем переработки сахара продукт. В этом случае пчел кормят сахарным сиропом, который они перерабатывают как обычный нектар. И хотя даже в лабораторных условиях сложно отличить натуральный мед от подделки, по своей пользе для здоровья он не идет ни в какое сравнение с натуральным медом.

Коричневого цвета меда можно добиться не только путем сбора нектара с гречишных полей, но и при перетапливании прошлогоднего меда. При этом он нагревается свыше 40ºС и теряет все свои полезные свойства. Будьте бдительны, если весной или в начале лета вам предложат такой мед.

Интересна ситуация и с майским медом, которого так ждут многие любители этого лакомства. Теоретически, конечно, выкачать можно и в мае. Но проблема в том, что этот мед необходим пчелиной семье для того, чтобы выкормить расплод. Если забрать от семьи мед в мае, рабочие пчелы будут слабыми, вялыми, что скажется на значительном снижении количества собранного продукта. Поэтому вряд ли хороший хозяин пойдет на такие жертвы и риски. Будьте бдительны.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Химическая лаборатория на дому

Кроме оценки органолептических свойств приобретенного вами лакомства, можно в домашних условиях провести небольшой эксперимент по выявлению посторонних примесей в меде.

Чего только недобросовестные продавцы не добавляют в мед: и патоку, и мел, и штукатурку, и крахмал. Но вывести на чистую воду мошенников можно.

Наполните прозрачную емкость небольшим количеством воды и растворите в ней мед. Если какие-то примеси в него добавлены (опилки, мука, мел), они либо всплывут на поверхность, либо осядут на дно. Если в раствор воды и меда капнуть немного йода и его окраска изменится на синюю, это верный признак того, что добавлен крахмал. Чтобы проверить, не добавлен ли мел в мед, нужно в раствор меда с водой капнуть немного уксуса. Если он зашипит — в мед добавлен мел. Обнаружить сахарную или крахмальную патоку в составе меда тоже возможно. Для этого необходимо приготовить 10% раствор меда, разделить его на две части. В одну добавить немного медицинского спирта, в другую — азотнокислое серебро или ляпис. Если раствор изменит цвет на белый при добавлении спирта — в меде есть примесь крахмальной патоки. Если при добавлении ляписа или азотнокислого серебра выпадет белый осадок — добавлена сахарная патока. Тест с промокашкой поможет выявить примеси. На промокательную бумагу нужно нанести каплю меда и оставить на 3−5 минут. Если с обратной стороны бумага промокла — в меде есть примеси. Если нет — мед высококачественный.

Памятка

Покупайте мед только у проверенных пасечников и в сезон. Помните, что выкачивать мед начинают не раньше июня, когда начинают зацветать первые растения. Тогда и отправляйтесь за покупкой. Причем закупаться лучше на целый год, а за опт можно просить скидку.

Еще одним способом проверки меда на качество может служить наличие у пасечника меда в сотах. Подделать его практически невозможно, а при отсутствии такового можно усомниться в качестве меда.

Чтобы вас не обманули при покупке, обратите внимание на то, что 1 литр зрелого меда должен весить не менее 1,4 кг.

Если кусочек засахаренного меда поджечь, он должен бесшумно расплавиться. Шипение и потрескивание выдадут подделку с головой.

Чтобы мед приносил исключительно пользу вашему здоровью, не поленитесь оценить качество покупки перед употреблением. А при необходимости можете сдать мед в лабораторию для экспертной оценки качества.