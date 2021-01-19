В Ираке замечен легендарный советский пистолет-пулемет, но в весьма странном виде

Источник материала: Tut.by

В Ираке замечен легендарный советский пистолет-пулемет Шпагина, ставший одним из символов Великой Отечественной войны. Однако оружие претерпело несколько сомнительный апгрейд. Фото пистолета-пулемета появилось в Twitter-аккаунте Calibre Obscura, известном снимками самого разнообразного оружия, найденного на Ближнем Востоке.

Is it bad that I appreciate this Iraqi PPsH-41 The AK grip is a good touch pic.twitter.com/bZsfpDSVSi — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) January 18, 2021

Представлять ППШ нет нужды — для многих это самый известный пистолет-пулемет, который ни с чем не перепутаешь. Увесистое оружие с узнаваемым дисковым магазином, кожухом на стволе и деревянной ложей стало одним из самых массовых в своем классе — произведено около шести миллионов штук. Огромная скорострельность в 1100 выстрелов в минуту компенсируется столь же большим количеством патронов — в диск влазит 71 штука.

Однако ППШ на снимке выглядит несколько иначе, чем обычное оружие Шпагина. Неизвестные умельцы отпилили у оружия приклад и приспособили вместо него пистолетную рукоять. С одной стороны, это должно несколько повысить управляемость оружием. С другой — стрелять, уперев приклад в плечо, как делают все нормальные люди, уже не получится. Исторически почти все модели, имевшие пистолетную рукоятку, имели и приклад для более точной стрельбы — даже израильский Uzi.

Ранее TUT.BY вместе со специалистом по вооружению ИКК «Линия Сталина» Сергеем Захаровым сравнил достоинства и недостатки пистолета-пулемета Шпагина и не менее известного немецкого Mp-40. Пальму первенства эксперт отдал советскому оружию, хотя и с некоторыми оговорками.