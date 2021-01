В Ираке замечен легендарный советский пистолет-пулемет, но в весьма странном виде

Источник материала: Tut.by

В Ираке замечен легендарный советский пистолет-пулемет Шпагина, ставший одним из символов Великой Отечественной войны. Однако оружие претерпело несколько сомнительный апгрейд. Фото пистолета-пулемета появилось в Twitter-аккаунте Calibre Obscura, известном снимками самого разнообразного оружия, найденного на Ближнем Востоке.

Is it bad that I appreciate this Iraqi PPsH-41