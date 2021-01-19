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В Ираке замечен легендарный советский пистолет-пулемет, но в весьма странном виде
Источник материала: Tut.by
В Ираке замечен легендарный советский пистолет-пулемет Шпагина, ставший одним из символов Великой Отечественной войны. Однако оружие претерпело несколько сомнительный апгрейд. Фото пистолета-пулемета
Представлять ППШ нет нужды — для многих это самый известный пистолет-пулемет, который ни с чем не перепутаешь. Увесистое оружие с узнаваемым дисковым магазином, кожухом на стволе и деревянной ложей стало одним из самых массовых в своем классе — произведено около шести миллионов штук. Огромная скорострельность в 1100 выстрелов в минуту компенсируется столь же большим количеством патронов — в диск влазит 71 штука.
Однако ППШ на снимке выглядит несколько иначе, чем обычное оружие Шпагина. Неизвестные умельцы отпилили у оружия приклад и приспособили вместо него пистолетную рукоять. С одной стороны, это должно несколько повысить управляемость оружием. С другой — стрелять, уперев приклад в плечо, как делают все нормальные люди, уже не получится. Исторически почти все модели, имевшие пистолетную рукоятку, имели и приклад для более точной стрельбы — даже израильский Uzi.
Ранее TUT.BY вместе со специалистом по вооружению ИКК «Линия Сталина» Сергеем Захаровым
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