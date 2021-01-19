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Здесь собраны самые неожиданные экспонаты с изображением кота. Показываем необычную коллекцию в Минске
Источник материала: СТВ
Котовасия – целое кошачье царство. В этом удивительном месте собраны самые разные виды декоративного искусства с изображением котов. А началась история галереи около двадцати лет назад. Что интересного можно увидеть на этой уникальной выставке в Минске, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Василий Супрунюк, основатель галереи:
Одна фигурка, вторая, третья. Места на полке становилось все меньше, а коллекция разрасталась и уже еле умещалась в квартире. К слову, сегодня в арт-галерее насчитывается более семи тысяч экспонатов из 106 стран.
Василий Супрунюк:
Галерея работает на благотворительной основе. Она открыта при учреждении «Старый кот», которое занимается спасением травмированных животных и пристраивает пушистых любимцев в добрые руки. За 2020 год немало хвостатых обрело свой дом. И даже здесь поселилась парочка красавцев, дарящая внимание и ласку посетителям. С усатыми постояльцами можно не только поиграть, но и услышать о них пару увлекательных историй.
Василий Супрунюк:
Маленького котенка нашли в одном из минских дворов и отвезли в приют.
Василий Супрунюк:
Есть еще двое обитателей арт-пространства. Одного назвали древним библейским именем Яков, а другого Негро – оттого, что черный. Множество талантливых людей приняли участие в сотворении шедевров для этой необычной коллекции.
Василий Супрунюк:
Этот экспонат везли морями-океанами: он проделал длинный путь, прежде чем попасть сюда. Среди работ выдающегося мексиканского художника много других, но все они созданы словно за пределами реальности: мистичные и загадочные.
Василий Супрунюк:
Кстати, интересный конкурс проводится и в самой галерее, поучаствовать в нем может любой желающий.
Василий Супрунюк:
Чтобы рассмотреть все экспонаты, понадобится не один час. Они выполнены в самых разных техниках: чеканка, валяние, резка, макраме, пэчворк и даже фигурки из бивня мамонта.
Василий Супрунюк:
Так и есть: здесь можно увидеть все что угодно. Каждый найдет экспонат по душе. А для нашего героя дороги и близки сердцу раритетные ходики, которые уже давно украшают стены галереи вместе с другими произведениями искусства.
Побывав здесь, вы получите не только впечатления и эстетическое удовольствие, но еще и поможете бездомным животным – вот такое приятное доброе дело.
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Здесь собраны самые неожиданные экспонаты с изображением кота. Показываем необычную коллекцию в Минске
Котовасия – целое кошачье царство. В этом удивительном месте собраны самые разные виды декоративного искусства с изображением котов. А началась история галереи...
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