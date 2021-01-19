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19-летний водитель собрал «паровозик» на МКАД
Источник материала: Хартия'97
19-летний водитель собрал «паровозик» на МКАД
Фотофакт.
Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей произошло на внутреннем кольце МКАД, пишет сайт
Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, молодой мужчина на «Мазде» не справился с управлением и въехал во впереди стоящий «Рено», который выбросило на «Пежо», после чего его выбросило на «Лэнд-Ровер».
В результате аварии водитель и пассажир «Мазды» получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.
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