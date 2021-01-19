Источник материала: Хартия'97

Как белорусы испортили жизнь Таракану 1 19.01.2021, 13:48

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Невероятно могущественные люди.

«Галя, у меня отмена!» — обычно эта фраза в магазине заставляет белорусов нервничать и злиться, но все же иногда наши люди искренне радуются какой-нибудь отмене. Вчера решилась судьба хоккейного чемпионата в Минске, и белорусы рады, что смогли добиться как отказа крупных компаний от спонсорства, так и переноса самого мероприятия.

The Village Беларусь припомнил еще несколько случаев, когда простые белорусы добивались отказа одних от своих планов или запрета для других — и законно этим гордились.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой (но без Беларуси)

Про хоккейный чемпионат мы уже не раз рассказывали: еще несколько лет назад спортивные функционеры определили, что он должен состояться в Беларуси и Латвии, но после августовских событий вероятность его проведения в хрустальном сосуде экономического чуда начала снижаться. И пока глава Международной федерации хоккея Рене Фазель приезжал в Минск и обнимался с Лукашенко, белорусы мира и разумные граждане остальных стран требовали отмены чемпионата в Минске. Рене Фазель говорил взаимоисключающие вещи: то проведем, то не знаем, то выставили требования.

Что ж, если у белорусов не сразу вышло добиться запрета на удары клюшек по шайбе под звуки ударов дубинок по головам протестующих, то, по крайней мере, они довольно быстро добились того, что от ЧМ-2021 стали отказываться титульные спонсоры.

Первым от спонсорства отказался косметический бренд Nivea (принадлежит немецкой компании Beiersdorf), синие логотипы присутствовали на чемпионатах более десяти лет. Бренд ответил в комментариях в инстаграме пользователю @by_moor, который требовал запрета:

«Nivea Men выступает за уважение и единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Оценив текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать Чемпионат мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что он должен пройти в Беларуси. Мы уже информировали Международную федерацию хоккея о своем решении и будем внимательно следить за дальнейшим обсуждением этого вопроса».





Титульный спонсор хоккейных чемпионатов, чешский автопроизводитель Škoda (входит в концерн Volkswagen), был атакован как в соцсетях, так и в реале: белорусы приехали к заводоуправлению «Шкоды» и устроили пикеты. Вскоре к ним вышел пресс-секретарь компании, вынес термосы с кофе и чаем и сказал, что поддерживает акцию. А на следующий день, 16 января, компания официально сообщила:

«Мы гордимся партнерством с Чемпионатом мира на протяжении уже 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Škoda отказывается от спонсорства чемпионата 2021 года, если Беларусь будет подтверждена в качестве страны-хозяйки турнира».

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

Вчера от спонсорства отказался третий бренд — немецкая компания Liqui Moly, которая выпускает автомобильные смазочные компоненты и спонсирует хоккейные чемпионаты с 2017 года. Фирма выпустила по этому поводу официальный пресс-релиз и продублировала его в инстаграме.

Liqui Moly известен как преданный спортивный спонсор. Мы с нетерпением ждали чемпионата мира по хоккею 2021 года. Решение стать спонсором было принято в 2017 году. Liqui Moly нацелена на справедливость, уважение, свободу, а также уважение и защиту прав человека.

Нынешняя ситуация в Беларуси и политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею, если IIHF все же решит провести соревнования в Беларуси.

Часовых дел мастера из швейцарской Tissot не отказались от спонсорства напрямую, но дали понять: сигнал услышан. В своим инстаграме они написали:

Для Tissot спорт лежит в основе нашей философии, и мы являемся поклонниками хоккея с шайбой более 25 лет. Права человека, безусловно, являются фундаментальной ценностью нашего бренда. Мы направили свои опасения в Международную федерацию хоккея и ждем разъяснений.

Тем временем белорусы продолжили изучать логотипы на бортиках хоккейных площадок и забрасывать требованиями отказа от спонсорства другие компании. Белорусы Милана уже устроили пикет у офиса шинной компании Pirelli, которая также спонсирует хоккейные чемпионаты.









А еще — благодарить и хвалить Nivea, Škoda и Liqui Moly и утверждать, что теперь будут покупать только их продукцию.

Олимпийские игры без Лукашенко

В начале декабря глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что Александру Лукашенко запрещено принимать участие в мероприятиях МОК — причем это касается и самих Олимпийских игр, куда, как мы знаем, Лукашенко был горазд сгонять.

— МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации, — мотивировал эти решения глава МОК Томас Бах.

Такое наказание наложили не только на Лукашенко, но и вообще на членов исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси. А еще МОК приостанавливает финансирование НОК: теперь олимпийские стипендии будут вручать непосредственно спортсменам. Запрет временный, но точные сроки в нем не указаны.





При этом санкции не касаются спортсменов и сборной Беларуси: они могут выступать на Олимпиаде под своим государственным флагом (о нейтральном флаге, как в случае с Россией, речь не идет).

При чем тут простые белорусы? Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал в интервью «Газете.Ru», как его организация сумела привлечь внимание Международного олимпийского комитета к проблемам белорусских спортсменов.

— Достучаться до Международного олимпийского комитета было достаточно легко. Одно дело, если бы ситуация и правда была спорной и неоднозначной, но тут речь шла об очевидных вещах. Более 60 увольнений людей, которые были подписантами нашего письма.

Более 15 человек, заслуженных спортсменов, отсидели сроки от 7 до 15 суток, порядка 10 человек потеряли место в сборной. При этом ни одного заявления или протеста от беларуского НОК не было. НОК нужен для того, чтобы защищать права спортсменов, но здесь он, очевидно, был не на их стороне.

Плюс для МОК были очень важны свидетельства самих спортсменов, а не какие-то газетные репортажи, и этих свидетельств они получили десятки. Представители МОК напрямую общались с людьми, и те просто рассказывали свои истории. Системный подход в их отстранениях был очевиден, и игнорировать это было невозможно.

За луку не поем

И это был не первый раз, когда белорусы так насолили Лукашенко, что сорвали его участие в крупном мероприятии. Так, еще 8 августа власти вознамерились устроить в городах Беларуси провластные концерты. Никто бы, наверное, ничего и не узнал, если бы городские администрации не опубликовали афиши. И вот тут-то выяснилось, что в списке участников были заявлены не только белорусские исполнители, но и зарубежные гости-звезды. Например, в Гомель власти пообещали привезти мировых знаменитостей Haddaway и Boney M и Дискотеку Аварию» в придачу. В Гродно пообещали Леонида Агутина и Владимира Преснякова, в Могилеве и Минске — «Кар-мэн», в Бресте — Стас Пьеха, в Витебске — Григория Лепса и группу «Фабрика», а еще в Минске — двух американских рэперов T-Raww и Saint Jhn.





Инстаграмы исполнителей забросали комментами «не езжайте в диктатуру, не играйте на дудке режима!» — и те принялись открещиваться от афиш со своими именами. Haddaway, например, не один десяток раз написал своим фолловерам, что нет, он на это не подписывался, это ошибка и обман.

Музыканты оказались не глухи к человечным просьбам, и постепенно от участия отказались Ольга Ковалевская из группы «Краски», российская группа RASA, Тина Кароль, армянский дуэт Джаро& Ханза, Стас Пьеха, Леонид Агутин, Григорий Лепс, «Кар-Мэн», американские рэперы Tyga и Saint Jhn и другие. Идти на Владимира Ухтинского или кого там в таких случаях держат про запас чиновники белорусы отказались, и всего за день до концертов власти областных центров сообщили, что концерты отменяются при любой погоде.

Еще один аналогичный галаконцерт-мегамитинг власти назначили на 23 октября, но и его отменили. Точнее, по словам Лукашенко, перенесли на весну. Ждем-с.

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