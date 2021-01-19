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Handelsblatt: США наложат санкции на россиян, прокладывающих «Северный поток-2»

19.01.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Handelsblatt: США наложат санкции на россиян, прокладывающих «Северный поток-2»

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  • 19.01.2021, 13:40
Handelsblatt: США наложат санкции на россиян, прокладывающих «Северный поток-2»

Газопровод угрожает жизненно важным интересам национальной безопасности европейских партнеров.

19 января правительство США наложит санкции на самое крупное и современное судно среди российских трубоукладочных барж «Фортуна» его владельца российскую компанию «КВТ-Рус», которые занимаются прокладкой труб газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, — сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt (перевод – PolskieRadio).

По данным Handelsblatt, об этом намерении американские власти проинформировали 18 января правительство Германии и других его европейских партнеров. Как отмечает издание, это был бы первый случай, когда правительство США не только пригрозило санкциями против «Северного потока-2», но и фактически применило их. Эти действия предусмотрены законом CAATSA («О противодействии противникам Америки путем санкций»), недавно ужесточенным Конгрессом США.

«Мы продолжим предпринимать все необходимые и надлежащие шаги, чтобы не допустить осуществление проекта «Северного потока-2», — заявил представитель посольства США в ФРГ, цитируемый газетой Handelsblatt. Как отметил дипломат, американское правительство надеется, что «Германия пересмотрит свою позицию в отношении газопровода «Северный поток-2», поскольку этот проект угрожает жизненно важным интересам национальной безопасности наших европейских партнеров и Соединенных Штатов Америки».

Польша выступает категорически против строительства «Северного потока-2».

Министерство экономики Германии сообщило, что с сожалением приняло ноту правительства США.

Между двумя основными политическими лагерями США— демократами и республиканцами — существует консенсус в отношении того, что «Северный поток-2» увеличит энергетическую зависимость ЕС от России, что укрепит позиции Кремля на международной арене.

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Газопровод угрожает жизненно важным интересам национальной безопасности европейских партнеров.
 
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