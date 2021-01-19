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Белорусский медик дал советы, как уберечь себя от травм зимой

19.01.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусский медик дал советы, как уберечь себя от травм зимой

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  • 19.01.2021, 13:35
Белорусский медик дал советы, как уберечь себя от травм зимой

Заведующий травматологическим пунктом рассказал о частых травмах в мороз и гололед.

За выходные к медикам обратились 22 человека после падений, рассказал grodnonews.by заведующий травматологическим пунктом Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно Александр Лагода.

За 16 января зафиксировали семь случаев гололедных травм, за 17 — вдвое больше. По уточнению врача, среди травмированных — люди не только пожилого возраста, но и молодежь. Самые частые травмы — повреждение связок голеностопного и лучезапястного суставов и ушиб грудной клетки.

• С переломом костей голени госпитализирован один человек.

• Один гродненец получил перелом бедра.

• Ушиб грудной клетки получил 28-летний гродненец, который спускался с необорудованной горки. Его осмотрели в амбулатории, госпитализация не потребовалась.

• Еще один гродненец 17 января получил обморожение обеих стоп. Он в больнице.

Как уберечься от травмы зимой? Советует врач:

• будьте внимательными и предусмотрительными. Если запланировали встречу, постарайтесь выйти из дома заранее, перемещайтесь не торопясь, осторожнее.

• в гололед надевайте удобную обувь, желательно на низком каблуке и с рельефной подошвой.

• при ходьбе не держите руки в карманах.

• особую осторожность соблюдайте при переходе дороги, подъеме и спуске по ступенькам переходов и подъездов, горкам, на остановках.

• если понимаете, что скользкое место не обойти, передвигайтесь по нему небольшими скользящими шажками.

• если почувствуете, что падаете, постарайтесь присесть. Так высота падения снизится и риск получения травмы уменьшится.

• Во время приземления обязательно сгруппируйтесь, стараясь упасть на бок.

• После оцените свое состояние, но резко подниматься не стоит.

• Почувствовали боль − не медлите, обратитесь за медицинской помощью к врачу, позвонив в службу 103.

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Теги: Гродно
 
 
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Заведующий травматологическим пунктом рассказал о частых травмах в мороз и гололед.
 
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