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Белорусский медик дал советы, как уберечь себя от травм зимой
Источник материала: Хартия'97
Белорусский медик дал советы, как уберечь себя от травм зимой
Заведующий травматологическим пунктом рассказал о частых травмах в мороз и гололед.
За выходные к медикам обратились 22 человека после падений, рассказал
За 16 января зафиксировали семь случаев гололедных травм, за 17 — вдвое больше. По уточнению врача, среди травмированных — люди не только пожилого возраста, но и молодежь. Самые частые травмы — повреждение связок голеностопного и лучезапястного суставов и ушиб грудной клетки.
• С переломом костей голени госпитализирован один человек.
• Один гродненец получил перелом бедра.
• Ушиб грудной клетки получил 28-летний гродненец, который спускался с необорудованной горки. Его осмотрели в амбулатории, госпитализация не потребовалась.
• Еще один гродненец 17 января получил обморожение обеих стоп. Он в больнице.
Как уберечься от травмы зимой? Советует врач:
• будьте внимательными и предусмотрительными. Если запланировали встречу, постарайтесь выйти из дома заранее, перемещайтесь не торопясь, осторожнее.
• в гололед надевайте удобную обувь, желательно на низком каблуке и с рельефной подошвой.
• при ходьбе не держите руки в карманах.
• особую осторожность соблюдайте при переходе дороги, подъеме и спуске по ступенькам переходов и подъездов, горкам, на остановках.
• если понимаете, что скользкое место не обойти, передвигайтесь по нему небольшими скользящими шажками.
• если почувствуете, что падаете, постарайтесь присесть. Так высота падения снизится и риск получения травмы уменьшится.
• Во время приземления обязательно сгруппируйтесь, стараясь упасть на бок.
• После оцените свое состояние, но резко подниматься не стоит.
• Почувствовали боль − не медлите, обратитесь за медицинской помощью к врачу, позвонив в службу 103.
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Заведующий травматологическим пунктом рассказал о частых травмах в мороз и гололед.
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