Источник материала: Хартия'97

The Guardian: Помпео планирует стать «новым Трампом» 3 19.01.2021, 13:26

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Государственный секретарь США Майк расставил дипломатические ловушки для Джо Байдена?

Пока все взгляды прикованы к американскому президенту Дональду Трампу и его сторонникам, которые штурмовали Капитолий, потенциальный наследник и преемник Трампа устраивает беспорядки сам. И речь идет вовсе не о Дональде Трампе-младшем. Государственный секретарь Майк Помпео сосредотачивается не на инаугурации нового американского лидера Джо Байдена, а на том, как победить Байдена или любого другого демократа на выборах в 2024 году, пишет британская газета The Guardian (перевод — zn.ua ).

Майк Помпео готов играть в политические игры и глядя вперед, он стремится победить. Помпео не терял время, после того, как Трамп проиграл выборы. Госсекретарь устанавливал «дипломатические ловушки» для Джо Байдена в зонах глобальных конфликтов. Частично Помпео стремится закрепить собственное «наследство», а частично его действия касаются и Байдена. Можно предположить, что госсекретарь планирует завоевать Белый дом в будущем.

Помпео изменил сложившуюся политику и пытался пропагандировать свою позицию через интересы Дональда Трампа. Возможно, Помпео планирует стать «новым Дональдом Трампом» в политике, однако, более умеренным.

Это потенциально делает Майка Помпео более опасным для президентства Байдена, чем Трамп. Он продемонстрировал свою политическую смекалку, фактически оставшись в стороне скандала с импичментом Трампа. Помпео занят установлением будущей повестки дня.

Выступая в Вашингтоне, он заявил, не имея новых доказательств, что «Аль-Каида имеет новую базу: это Исламская Республика Иран».

Помпео не зацикливается на фактах. Он предпочитает утверждения и лозунги. Таким образом, он считает, что «Иран и Аль-Каида являются партнерами в терроризме. Это представляет серьезную угрозу безопасности Америки. Но мы долгое время игнорировали эту связь».

Заявление стало своеобразным сообщением для Байдена, призывом для нового президента вести «войну» с Ираном, иначе Байдена обвинят в мягком отношении к террористам.

Этот «воинственный настрой» может найти много сторонников среди правых. К тому же, сейчас такие избиратели ищут менее токсичного республиканского лидера.

Помпео также самовольно вернул Кубу в список спонсоров террористов. Куба обвинила его в «политическом оппортунизме», что стало попыткой помешать стабилизации отношений между сторонами во время президентства Байдена.

Госсекретарь любит критиковать Китай. Недавно он обострил отношения с Пекином, укрепив дипломатические контакты с островом Тайвань. Десятилетие «восточноазиатского дипломатического балансирования» фактически исчезло.

Этот дипломатический сбой не будет фатальным для Байдена, но в сочетании с прошлыми политическими промахами он может осложнить дальнейшую политику, направленную на стабилизацию международной повестки дня.

Действительно, наследие Помпео-Трампа достаточно противоречиво: они не смогли достичь разоружения Северной Кореи, разрушили ядерное соглашение с Ираном, вышли из Парижского климатического соглашения, потеряли многих демократических союзников, дестабилизировали ООН. В этом смысле Байдену просто нужно действовать правильно.

Несмотря на содействие заключению мирных соглашений между государствами Персидского залива с Израилем, администрация Трампа оставляет ситуацию на Ближнем Востоке в достаточно нестабильном состоянии.

Помпео фактически закладывает основы для 2024 года. Госсекретарь активно использовал свою позицию, произнося нужные речи и проводя необходимую дипломатическую политику. Сейчас мир и Америка с нетерпением ждут завершения хаотической эпохи президентства Дональда Трампа, однако, похоже, что Майк Помпео планирует стать «новым Трампом», и это довольно тревожная перспектива, резюмирует издание.

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