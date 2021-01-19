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IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею
19.01.2021 15:03 — Разное |
Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира и уже провела значительную работу в этом направлении. Это подчеркнули в оргкомитете по проведению хоккейного первенства.
За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших форумов. Свидетельство тому – проведение в 2019 году II Европейских игр. Так говорится в сообщении оргкомитета.
За перенос чемпионата Международная федерация хоккея обязана выплатить Беларуси компенсацию. Это условие прописано в контрактах. Но пока в организации сумму не называют.
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Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены...
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