Минск в аренду: как Шейман зарабатывает миллионы для Лукашенко

"Мы являемся самым крупным оператором на рынке нежилой недвижимости в Республике Беларусь", — сообщается на сайте Главного хозяйственного управления Управделами президента (ГХУ УДП).

Впрочем, ГХУ оперирует недвижимостью не только в столице, а по всей стране. Но именно минские здания представляют наибольший интерес, ведь в столице сконцентрирована большая часть бизнеса и, следовательно, денег, передает

Посмотрите на карту — на ней отмечены здания, которым владеет ГХУ и в которых есть свободные площади для аренды. Они есть в каждом районе Минска, а сами помещения можно подобрать на любой вкус.

На самом деле даже в Минске у ГХУ зданий больше: мы отметили те, которые сейчас доступны для аренды. Есть и другие, занятые здания.





Стоимость аренды — вполне демократичная: например, квадратный метр в здании на улице Карла Маркса стоит около 24 рублей в месяц. Блок из нескольких кабинетов общей площадью 52 метра стоит порядка 1250 рублей.





Для сравнения: за такой же офис в реновированном здании на Веры Хоружей (там же, где располагался штаб Виктора Бабарико) придётся выложить в два раза больше. Впрочем, ремонт там получше, чем в большинстве зданий, сдаваемых ГХУ. Есть и ещё один нюанс, о нём — дальше.





Во многих зданиях ГХУ УДП квартируют государственные структуры или организации. Например, на Маркса, 15 работает управление Департамента гуманитарного сотрудничества, а на Маркса, 16 — отделение Беларусбанка и Федерация современного пятиборья. Оба здания, к слову, представляют историко-культурную ценность — как и ряд других строений, которые принадлежат ГХУ.





Арендуют площади у ГХУ и многие частные организации. Но это неудивительно: офисных строений в Минске, не связанных с этой структурой, не так уж и много. По крайней мере, меньше, чем желающих.





Миллионные обороты

Глава УДП Виктор Шейман в начале января отрапортовал о росте выручки подшефной структуры до 2,6 миллиарда рублей. По нынешнему курсу это около миллиарда долларов. Правда, объём чистой прибыли он не озвучил. Как и статистику по разным направлениям деятельности.





ГХУ принадлежит около четырёх сотен зданий по всей стране. Какова их общая площадь и какой процент от неё занимают государственные органы, знают только в самом ГХУ. Но представить объёмы выручки можно даже на одном примере.





Бизнес-центр "XXI век" расположен на проспекте Независимости, недалеко от станции метро Борисовский тракт. Здание было построено в 1997-м и стало первым в стране бизнес-центром и одним из первых строений с масштабным использованием стекла на фасаде.





В среднем "квадрат" здесь стоит около 20 рублей, а на сегодня свободно всего чуть более 500 метров. Если и их займут — это плюс 10 тысяч рублей в месяц. В целом же площадь бизнес-центра составляет 17,8 тысячи метров.





Разумеется, заметная часть — не арендуемые помещения, но даже если сдаваться будет только половина, месячная выручка составляет десятки тысяч долларов. И это только одно здание.





С учётом количества зданий можно предположить, что общая месячная выручка от аренды исчисляется числами как минимум с шестью нулями. При этом издержки минимальные: подавляющее большинство строений были просто переданы ГХУ. В республиканскую же собственность они попали "по наследству" от БССР. А обслуживает здания другая структура.





Но не все платят за размещение в зданиях ГХУ: от этого освобождены подчинённые президенту или правительству организации и ещё некоторые, перечисленные в указе Лукашенко.





...и сопутствующие услуги

Если вам кажется, что аренда в зданиях УДП дешёвая и от этого самая выгодная, то это не совсем так. Когда-то УДП действительно подверглось критике Лукашенко за слишком низкие цены и очевидный демпинг. Но сегодня система выстроена хитрее.





Каждый арендатор зданий, принадлежащих структуре, должен заключать ещё один договор — с РУП "БелЭЗ". Эта организация также входит в Управделами Лукашенко. Она занимается вопросами, связанными с эксплуатацией зданий: нанимает дворников и вахтёров, поддерживает площади в пристойном состоянии.





Правда, многие арендаторы жалуются: даже сломанные оконные рамы чинить нужно самим, в туалетах нет мыла и горячей воды. Да и в целом многие помещения нуждаются в ремонте.





Сегодня РУП "БелЭЗ" обслуживает 864 здания по всей Беларуси. Их общая площадь — почти 1,7 миллиона (!) квадратных метров.





Услуги "БелЭЗ" не бесплатные: в некоторых зданиях в центре города за квадратный метр оплата доходит до 11 рублей в месяц. Конечно, есть и другие цены: по некоторым строениям — даже меньше рубля. Но обороты в целом получаются немаленькими и при этом, судя по всему, высоко маржинальными.





Получается, только благодаря этим двум структурам Управделами имеет огромные финансовые обороты.





Включение в санкционный список не помешает организации получать прибыль от сдачи зданий в аренду внутри Беларуси. Тут повторение ситуации, которая сложилась вокруг санатория “Беларусь” в Друскининкае (он также принадлежит УДП и после введения “третьего пакета” санкций столкнулся с блокировкой счетов), вряд ли возможно.