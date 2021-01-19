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Бен Аффлек расстался с Аной де Армас после года отношений
Источник материала: СТВ
Новости США. Американский актёр Бен Аффлек расстался с кубино-испанской актрисой Аной де Армас. Пара встречалась около года.
Как
Другой источник уточнил, что расставание прошло по обоюдному согласию и без каких-либо ссор. Однако чуть позже стало известно, что актёр без сожаления выкинул картонную версию бывшей девушки в мусорный контейнер.
Напомним, пара познакомилась осенью 2019 года во время съёмок фильма «Глубокие воды». После этого Бен и Ана начали встречаться и вместе ездили отдыхать. А в августе актриса переехала в дом Аффлека.
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Новости США. Американский актёр Бен Аффлек расстался с кубино-испанской актрисой Аной де Армас. Пара встречалась около года. Как сообщает Daily Mail, о разрыве пары...
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