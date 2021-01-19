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Бен Аффлек расстался с Аной де Армас после года отношений

19.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Американский актёр Бен Аффлек расстался с кубино-испанской актрисой Аной де Армас. Пара встречалась около года.

Как сообщает Daily Mail, о разрыве пары стало известно 18 января. По словам источника, у Бена и Аны были довольно сложные отношения. Кроме того, девушка не хотела быть привязанной к одному городу, а Аффлек не мог надолго уезжать из Лос-Анджелеса, поскольку там живут его дети.

Бен Аффлек расстался с Аной де Армас после года отношений
Фото: instagram.com/ana_d_armas 

Другой источник уточнил, что расставание прошло по обоюдному согласию и без каких-либо ссор. Однако чуть позже стало известно, что актёр без сожаления выкинул картонную версию бывшей девушки в мусорный контейнер.

Бен Аффлек расстался с Аной де Армас после года отношений
Фото: Gice, Agnybackgrid 

Напомним, пара познакомилась осенью 2019 года во время съёмок фильма «Глубокие воды». После этого Бен и Ана начали встречаться и вместе ездили отдыхать. А в августе актриса переехала в дом Аффлека.

Бен Аффлек расстался с Аной де Армас после года отношений
Фото: TheImageDirect.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о самых прочных отношениях – дружеских. Бен Аффлек и Мэтт Деймон дружат уже более 42 лет – подробнее здесь.

Люди в материале: Бен Аффлек, Ана де Армас, Ana de Armas, Ben Affleck

 
 
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Новости США. Американский актёр Бен Аффлек расстался с кубино-испанской актрисой Аной де Армас. Пара встречалась около года. Как сообщает Daily Mail, о разрыве пары...
 
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