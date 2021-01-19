Источник материала: Хартия'97

Американцы на МКС подкармливают россиян, оставшихся без доставки 1 19.01.2021, 15:25

Международная космическая станция

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Россияне получили около 13 контейнеров с рационами питания.

Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости» .

Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.

Во время переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA, космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту ЦУП, что космонавты получили от американских астронавтов около 13 контейнеров с рационами питания.

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