Источник материала: Хартия'97

Валерий Карбалевич: Только массовые протесты остановят власти 1 19.01.2021, 15:23

Валерий Карбалевич

Это единственный фактор, который может на них повлиять.

Политолог Валерий Карбалевич поделился с изданием «Салідарнасць» мнением о ситуации в Беларуси. Он считает, что только массовые протесты сегодня способны повлиять на белорусские власти.

— На развитие политической ситуации в стране сегодня может влиять лишь масштаб протестов. Это единственный фактор, способный остановить превращение Беларуси в один большой концлагерь. Никаких других препятствий не существует.

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