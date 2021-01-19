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Валерий Карбалевич: Только массовые протесты остановят власти

19.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Валерий Карбалевич: Только массовые протесты остановят власти

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  • 19.01.2021, 15:23
Валерий Карбалевич: Только массовые протесты остановят власти
Валерий Карбалевич

Это единственный фактор, который может на них повлиять.

Политолог Валерий Карбалевич поделился с изданием «Салідарнасць» мнением о ситуации в Беларуси. Он считает, что только массовые протесты сегодня способны повлиять на белорусские власти.

— На развитие политической ситуации в стране сегодня может влиять лишь масштаб протестов. Это единственный фактор, способный остановить превращение Беларуси в один большой концлагерь. Никаких других препятствий не существует.

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Это единственный фактор, который может на них повлиять.
 
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