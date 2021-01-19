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Валерий Карбалевич: Только массовые протесты остановят власти
Источник материала: Хартия'97
Валерий Карбалевич: Только массовые протесты остановят власти
Это единственный фактор, который может на них повлиять.
Политолог Валерий Карбалевич поделился с изданием
— На развитие политической ситуации в стране сегодня может влиять лишь масштаб протестов. Это единственный фактор, способный остановить превращение Беларуси в один большой концлагерь. Никаких других препятствий не существует.
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Это единственный фактор, который может на них повлиять.
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