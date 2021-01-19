Источник материала: Хартия'97

Витебск и Пружаны вышли на акции солидарности с бастующими рабочими 19.01.2021, 15:17

Горожане поддержали стачкомы.

В Витебске и в Пружанах проходят акции солидарности со стачкомами и всеми рабочими, которые не боятся отстаивать свои права.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!» .









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