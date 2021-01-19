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Витебск и Пружаны вышли на акции солидарности с бастующими рабочими
Источник материала: Хартия'97
Витебск и Пружаны вышли на акции солидарности с бастующими рабочими
Горожане поддержали стачкомы.
В Витебске и в Пружанах проходят акции солидарности со стачкомами и всеми рабочими, которые не боятся отстаивать свои права.
Об этом сообщает телеграм-канал
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Горожане поддержали стачкомы.
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