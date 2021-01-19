Источник материала: Хартия'97

Российские офшоры оказались «потемкинской деревней» 19.01.2021, 15:17

Амбициозный проект закончился провалом.

Минфин России подготовил пакет налоговых поблажек, чтобы завлечь крупный бизнес в «российские офшоры» - специальные административные районы, созданные на острове Русский в Калининграде и на острове Октябрьский во Владивостоке.

Амбициозный проект, задуманный как способ вернуть в страну выведенный за рубеж капитал, оказался «потемкинской деревней». Сейчас в САР зарегистрировано всего 40 резидентов, и даже они «не обеспечивают реального присутствия», рассказал «Известиям» близкий к правительству источник.

Компании стали резидентами островов лишь на бумаге, не инвестируют в развитие территорий САР и ограничиваются формальными взносами минимальной суммы.

Такое поведение вызывает определенное недоумение в правительстве, говорит источник «Известий». Чтобы привлечь бизнес, кабмин готовит пакет льгот.

В частности, предлагается снизить ставку налога на вывод капитала с 15% до 10%, при условии, что компания вложит 300 млн рублей в развитие инфраструктуры, а также создаст там хотя бы 15 рабочих мест.

Минфин будет настаивать на физическом, а не формальном присутствии холдинговых компаний в САР, если они хотят воспользоваться льготами, заявили «Известиям» в ведомстве. Одно из требований - арендовать или выкупить офис площадью не менее 100 кв. м.

Кроме того, для резидентов САР могут снизить налог на прибыль до 5%, освободить от платы за доход по курсовым разницам.

С 2014 года, когда Россия оказалась под санкциями после аннексии Крыма и войны в Донбассе, правительство провело три раунда амнистии капитала, приглашая вернуть в страну активы и деньги в обмен на гарантии непреследования за налоговые и валютные нарушения.

Последний раунд амнистии завершился в феврале 2020 года. Россияне могли добровольно задекларировать имущество и счета за рубежом, получив освобождение от уплаты НДФЛ и налога на прибыль контролируемых иностранных компаний, при условии что они станут налоговыми резидентами РФ.

Денежные средства предлагалось репатриировать в банки, расположенные на территории России, а компании - перерегистрировать во внутренних офшорах на территории САР.

Но ни апелляции к патриотизму, ни создание внутренних офшоров с нулевым налогом на дивиденды не смогли развернуть вспять реку денег, покидающих Россию.

По данным ЦБ, за пять лет амнистии чистый отток капитала из РФ составил составил 189,6 млрд долларов. За январь-ноябрь 2020 года он достиг 47,9 млрд долларов.

Цифры по оттоку колеблются, отражая движения спекулятивного капитала на финансовом рынке. При этом структурный отток из России остается стабильным при любой политике: 20-30 млрд долларов бизнес выводит из страны в виде «прямых инвестиций» за рубеж, подсчитали аналитики ING. Это деньги, которые компании отправляют в капитал офшорных структур, паркуя прибыль за пределами страны.

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