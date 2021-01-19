«Почувствовал сильный запах хлора». После смены на Светлогорском ЦКК двое рабочих попали в больницу. Что говорят на заводе?

Источник материала: Onliner

После смены на заводе двое рабочих подрядной организации оказались в больнице. По словам супруги одного из них, мужчины могли отравиться хлором. Милиция проводит проверку, пишет «Ранак» .

— В субботу 16 января муж пришел с работы и у него началась рвота, стал задыхаться, — рассказывает жена пострадавшего. — Я вызвала скорую. Медики оказали первую помощь и забрали мужа в больницу. О случившемся я сообщила его руководству в подрядную организацию. Напарник мужа обратился за помощью к медикам на следующий день, когда ему стало хуже. После этого нам звонили мастер, начальство, выражали обеспокоенность. Как развивались события на самом заводе, не знаю. Но после смены мужа там должна была работать следующая смена от их организации.

По словам женщины, бригада из четырех человек, в которой был и ее муж, занималась ремонтом в варочном цехе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината на протяжении недели, смена — восемь часов.

— Из-за мороза помещение не открывали, — продолжает женщина. — Он после работы в этом непроветриваемом цехе покашливал.

Во время субботней смены муж почувствовал сильный запах хлора в цехе, сообщил мастеру. Там стали что-то делать, прозвучала фраза «превышение хлора».

Бригада работала в респираторах, которые защищают разве что от пыли. Такой защиты, как у рабочих ЦКК, у них не было.

Сейчас, говорит женщина, муж чувствует себя удовлетворительно. О госпитализированных с признаками отравления мужчинах медики сообщили в РОВД. С пострадавшими общался милиционер. В районном отделе милиции подтвердили, что по информации, полученной из больницы, проводится проверка.

На самом предприятии разбираются, что могло произойти.

— Я информацию подтвердить не могу — у нас ничего не происходило, — сказал главный инженер комбината Александр Командирчик. — Сейчас я поеду в райисполком на встречу с руководством этой компании узнавать про этих людей… отчего они… Их же никто с завода не забирал, так? Вот я буду встречаться, выяснять… Потому что у нас ничего не происходило, все нормально. Мои люди, которые работали там же, в этом цеху (цех не останавливал свою работу ни на минуту), — все работают. Одного забрали в субботу из дома, другого забрали в воскресенье из дома, а мои люди как работали, так и работают.

У меня все люди живы и здоровы. И эти люди ушли с моего предприятия живыми и здоровыми. Их представители должны будут прибыть на наш завод…

Напомним, что это не первое ЧП на Светлогорском ЦКК. В июле прошлого года во время ремонта разорвало трубопровод, и два работника получили серьезные ожоги. Одному из них обожгло более 95% тела. Мужчина скончался в больнице.

А в октябре на заводе произошел взрыв. Сотрудник подрядной организации, выполнявший огневые работы на участке таллового масла, из-за взрывной волны упал с высоты и погиб.