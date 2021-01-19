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Митрополит Вениамин: чтобы святая вода приносила нам пользу, важно её принимать с молитвой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 января у православных верующих один из главных христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Торжественные церемонии богослужения проходят в храмах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Архипастырь Белорусской православной церкви Владыка Вениамин возглавил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, а также совершил чин Великого освящения воды. В церкви он совершается два раза в год (в сочельник и непосредственно 19 января) в память о том, что Христос принял Крещение в реке Иордан.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Освящают воду и в купелях. По всей стране оборудовано больше 100 площадок. По словам священнослужителей, крещенскую воду можно будет набрать и в последующие несколько дней праздника.
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Новости Беларуси. 19 января у православных верующих один из главных христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Торжественные церемонии...
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