Как военные тренируются водить технику в сложных метеоусловиях - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На этот раз, как передает Минобороны России, на полигон в Мурманской области выехали водители мотострелкового соединения Северного флота. Вверенная им техника – двухзвенные вездеходы "Витязь" и грузовики КамАЗ.

Погода выдалась морозная, да и со снегопадом, таким, что после одного взмаха "дворников" лобовое стекло почти сразу залепляло снегом. Идеальный вариант для экстремального вождения.

Впрочем, даже большие сугробы нипочем как гусеничным тягачам, так и полноприводным грузовикам. Вездеходы, подсвечивая себе путь фарами, продирались сквозь занесенные снегом дороги между деревьями, а вслед за ними ехали КамАЗы и Уралы.