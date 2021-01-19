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Как военные тренируются водить технику в сложных метеоусловиях - видео

19.01.2021 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На этот раз, как передает Минобороны России, на полигон в Мурманской области выехали водители мотострелкового соединения Северного флота. Вверенная им техника – двухзвенные вездеходы "Витязь" и грузовики КамАЗ.

Погода выдалась морозная, да и со снегопадом, таким, что после одного взмаха "дворников" лобовое стекло почти сразу залепляло снегом. Идеальный вариант для экстремального вождения.

Впрочем, даже большие сугробы нипочем как гусеничным тягачам, так и полноприводным грузовикам. Вездеходы, подсвечивая себе путь фарами, продирались сквозь занесенные снегом дороги между деревьями, а вслед за ними ехали КамАЗы и Уралы.

 
 
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Мороз, сугробы и снегопад – самое время проверить навыки вождения военной техникой – как колесной, так и гусеничной. Как это происходит – смотрите на видео.
 
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