Посол РФ предложил открыть пункты для сдачи ЕГЭ в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Руководитель российской дипмиссии Дмитрий Мезенцев предложил открыть в Беларуси пункты для тех, кто планирует поступать в российские университеты, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

"Мы (работники посольства) уже получили порядка 400-450 запросов от родителей, дети которых хотели бы поступить в российские вузы. Понятно, что у Беларуси и России разные подходы при формировании тестов, но мы хотели бы, чтобы пункты для сдачи ЕГЭ были открыты в Могилеве на базе Белорусско-Российского университета, а также в некоторых других вузах в Минске, Гродно и, возможно, Витебске", - сказал посол.

Он отметил, что количество белорусов, обучающихся в российских университетах, за последние годы выросло, и чтобы не заставлять белорусских абитуриентов ехать в Россию, следует открыть пункты для сдачи ЕГЭ.

Как это происходит сейчас?

О появлении пунктов для сдачи ЕГЭ в Беларуси говорят давно. В марте 2019-го на тот момент посол России в Беларуси Михаил Бабич сообщал, что возможность сдавать ЕГЭ в Минске у белорусов появится до конца года. Планировалось, что пункт откроется на территории посольства РФ в Минске, однако он так и не заработал.

Начальник главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Сергей Касперович напомнил Sputnik, что если сейчас белорусы хотят поступить в российские университеты, они едут в Россию и сдают ЕГЭ.

"По законодательству белорусские граждане имеют возможность поступить в российские вузы и без ЦТ, сдавая внутренние экзамены в этих университетах", - отметил Касперович.

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