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У Лукашенко ответили "обличителю из Алмаза": обнародовали пленки "о нем"

19.01.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси заявили, что у них есть записи об экс-спецназовце Игоре Макаре, который ранее опубликовал пленки с якобы обсуждением плана по убийству журналиста Павла Шеремета и других оппозиционно настроенных эмигрантов руководством беларуского КГБ.



Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. 

Он сказал, что Макар "довольно давно знаком" белорусским властям, и поэтому они "с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний".

Глаз утверждает, что Макар якобы трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020-го. По его утверждениям, у Беларуси есть "убедительные свидетельства", в том числе аудиозапись, которая "недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели" Макара.

По гиперссылке на словах Глаза опубликована аудиозапись, на которой кто-то общается с человеком по имени Игорь. На записи, которую трудно разобрать, с неким Игорем обсуждают, сколько денег ему нужно, какую информацию он может передать и когда он еще будет в Вильнюсе.
 
 
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Власти Беларуси заявили, что у них есть записи об экс-спецназовце Игоре Макаре, который ранее опубликовал пленки с якобы обсуждением плана по убийству журналиста...
 
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