В Кремле посочувствовали Лукашенко в связи с переносом ЧМ по хоккею из Минска

ТАСС . Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает





"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", - сказал он.





При этом Песков подчеркнул, что "Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях". "Мы намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать", - подчеркнул он.





Что касается того, будет ли Россия предлагать IIHF провести чемпионат на ее территории, Песков заметил, что "пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея".





"Все-таки это та организация, которая принимает решения", - заметил он.





Хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата.





Незадолго до этого основные спонсоры заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Беларуси.





Свое решение IIHF объяснило вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.