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В Кремле посочувствовали Лукашенко в связи с переносом ЧМ по хоккею из Минска

19.01.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремль с сожалением воспринял решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить режим Лукашенко права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что "Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях". "Мы намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать", - подчеркнул он.

Что касается того, будет ли Россия предлагать IIHF провести чемпионат на ее территории, Песков заметил, что "пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея". 

"Все-таки это та организация, которая принимает решения", - заметил он.

Хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата. 

Незадолго до этого основные спонсоры заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Беларуси. 

Свое решение IIHF объяснило вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.
 
Теги: Минск
 
 
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Кремль с сожалением воспринял решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить режим Лукашенко права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
 
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