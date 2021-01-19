В Беларуси начались продажи кроссовера Mazda CX-30

Источник материала: Tut.by

Старт продаж компактного кроссовера Mazda CX-30 был анонсирован еще в декабре минувшего года, и вот новинка уже приехала в Минск и выставлена на обзор в дилерском шоу-руме «Атлант-М Холпи».





Кроссовер располагает безальтернативным атмосферным мотором объемом 2 л с отдачей 150 л.с. (крутящий момент равен 213 Нм). Заявленный расход топлива по трассе — от 5,5 до 6,1 л/100 км (в зависимости от версии).





Версии с 6-ступенчатой «механикой» могут иметь только передний привод, а модификациям с 6-ступенчатым «автоматом» в качестве опции доступна полноприводная трансмиссия. В «базе» у всех версий «паркетника» есть система G-Vectoring Control Plus, притормаживающая буксующее колесо на выходе из поворота.









Базовая версия CX-30 Drive стоит от 57 650 рублей. Это передний привод, «механика» и список оснащения, включающий кондиционер, датчики дождя и света, а также 7 подушек безопасности. В комплектации Active (от 68 170 рублей) есть проекционный дисплей, светодиодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с восемью динамиками. Топовая версия Supreme стоит от 74 910 рублей.