Ученые выясняют, почему некоторые люди могут «слышать» голоса мертвых

Источник материала: Tut.by

Ученые определили черты, согласно которым человек с большей вероятностью станет утверждать, будто слышит голоса мертвых. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Mental Health, Religion and Culture .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Stefano Pollio / Unsplash

Согласно новому исследованию, такие черты, как предрасположенность к высокому уровню погружения в задачи, необычный слуховой опыт в детстве и высокая восприимчивость к слуховым галлюцинациям сильнее проявляются у людей, которые считают себя ясновидящими, чем у населения в целом. Это открытие способно помочь понять природу неприятных слуховых галлюцинаций, сопровождающих психические заболевания, такие как шизофрения.

Спиритуалистические переживания вроде «ясновидения» и «яснослышания» — переживания видения или слышания чего-либо в отсутствие внешнего раздражителя, приписываемые духам умерших, — представляют большой научный интерес как для антропологов, изучающих религиозные и духовные переживания, так и для ученых, изучающих патологические галлюцинаторные переживания. В частности, исследователи хотели бы лучше понимать, почему некоторые люди с необычным слуховым опытом сообщают о спиритических переживаниях, в то время как другие получают психический диагноз.

«Спиритуалисты склонны сообщать о необычных слуховых переживаниях, которые начинаются в раннем возрасте и затем остаются во взрослом возрасте как восприятие голосов умерших», — объясняет психолог Питер Мозли из университета Нортумбрии в Великобритании.

Он и его коллега психолог Адам Пауэлл из Даремского университета в Великобритании набрали и опросили 65 ясновидящих медиумов из Национального союза спиритуалистов Великобритании и 143 обычных человека, чтобы определить, что отличает спиритуалистов.

В общем 44,6% спиритуалистов сообщили, что слышали голоса ежедневно, а 79% заявили, что переживания были частью их повседневной жизни. И хотя большинство из них слышали голоса в своей голове, 31,7% сообщили, что голоса также были внешними. По сравнению с населением в целом, спиритуалисты сообщали о гораздо более высокой вере в паранормальные явления и их меньше волновало, что о них думают другие люди. Кроме того, они сообщили, что более склонны к галлюцинационным переживаниям. Исследователи отмечают, что «яснослышащие» обычно не слышали о спиритизме до своего опыта. Скорее, они наткнулись на это в поисках ответов.

Эти результаты, по словам исследователей, позволяют предположить, что переживание «голосов мертвых» вряд ли будет результатом давления со стороны сверстников, положительного социального контекста или внушаемости из-за веры в паранормальные явления. Вместо этого люди принимают спиритуализм, потому что он соответствует их опыту и имеет для них личное значение.