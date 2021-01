Геологические структуры на Марсе оказались следами нескольких ледниковых эпох

Источник материала: Tut.by

Анализ снимков поверхности Марса, которые сделал зонд MRO, позволили планетологам сделать вывод, что Марс относительно недавно пережил несколько периодов оледенения. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences , сообщает ТАСС .



«Интересно, что отложения такого рода чаще „смотрят“ на высокие широты Марса, чем на его экватор. Это говорит о том, что в приполярных областях планеты ледники наступали и отступали гораздо чаще. Предположительно это было связано с тем, как менялся наклон оси вращения планеты в прошлые эпохи», — пишут исследователи.

Большинство планетологов предполагает, что в первые эпохи своего существования Марс был очень похож на Землю. Тогда у него была достаточно плотная атмосфера, мягкий климат и водные океаны, то есть потенциально Марс был пригоден для зарождения жизни. Однако подобные условия существовали относительно недолго, около миллиарда лет после формирования планеты.

В начале так называемого гесперийского периода , примерно 3,6 млрд лет назад, Марс превратился в безжизненную пустыню. Почти вся его атмосфера и запасы воды улетучились в космос или превратились в лед. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, из-за чего и как это произошло. Еще больше дискуссий вызвал вопрос о том, как выглядел Марс в прошлом и как его климат менялся после исчезновения большей части атмосферы.

В ходе новой работы планетологи под руководством доцента Колгейтского университета (США) Джозефа Леви внесли в этот вопрос немного ясности. На снимках аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) они разглядели первые однозначные следы того, что уже после исчезновения большей части атмосферы поверхность планеты пережила сразу несколько периодов оледенения.

Ученых интересовали формы рельефа, которые могли образоваться на поверхности Марса из-за движения массивов льда. Одна из самых заметных структур такого рода — так называемые лопастные наносные окраины . Так планетологи называют скопления булыжников и других обломков пород на нижних склонах гор и холмов, которые, предположительно, попали туда в результате движения ледников.

Изучив похожие образования в окрестностях современных ледников на Земле, планетологи выяснили, что если «родительский» ледник несколько раз наступал и отступал, внешний вид подобных образований значительно меняется. В частности, в этом случае на склонах гор или холмов возникает сразу несколько областей с максимальной концентрацией булыжников.

С учетом этого Леви и его коллеги проанализировали фотографии лопастных наносных окраин за последние десятилетия. Оказалось, что множество таких структур образовалось в результате нескольких циклов наступления и отступления ледников, которые произошли в последние 800 млн лет.

Интересно, что в тех лопастных наносных окраинах, которые «смотрят» в сторону полюсов Марса, в среднем было по 8−9 слоев осадочных пород, а в тех, что «смотрят» на экватор, всего около пяти. Поэтому исследователи делают вывод, что недавние циклы оледенения поверхности Красной планеты были обусловлены периодическими сдвигами оси вращения Марса.

Планетологи предполагают, что внутри этих скоплений булыжников может скрываться древний марсианский лед. Если изучить их, можно будет узнать климатическую историю планеты и понять, куда исчезли ее запасы воды.