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Басков ответил на вопрос, будет ли сборная Беларуси участвовать в ЧМ-2021

19.01.2021 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в прямом эфире российского «Первого канала» ответил на вопрос, будет ли сборная Беларуси участвовать в мировом форуме.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Мы очень уважаем труд спортсменов, умеем его ценить. Поэтому, наверное, не имеем морального права действовать, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду. Тем более у нас сейчас молодая сборная. Возможно, кто-то в первый раз поедет на чемпионат мира, — сказал он.

Напомним, ранее Басков Минска">прокомментировал решение IIHF о переносе чемпионата из Минска:

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси.

Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране».

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее он высказался о переносе чемпионата из Беларуси: «Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых...
 
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