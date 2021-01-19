Басков ответил на вопрос, будет ли сборная Беларуси участвовать в ЧМ-2021

Источник материала: Tut.by

Председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в прямом эфире российского «Первого канала» ответил на вопрос, будет ли сборная Беларуси участвовать в мировом форуме.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Мы очень уважаем труд спортсменов, умеем его ценить. Поэтому, наверное, не имеем морального права действовать, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду. Тем более у нас сейчас молодая сборная. Возможно, кто-то в первый раз поедет на чемпионат мира, — сказал он.

Напомним, ранее Басков Минска">прокомментировал решение IIHF о переносе чемпионата из Минска:

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси.

Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране».