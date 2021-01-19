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Стачком «Беларуськалия» обратился в Верховный суд из-за забастовки в августе. Какой итог

19.01.2021 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 19 января, Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу стачкома Беларуськалия на признание незаконной забастовки на предприятии. Как сообщает телеграм-канал стачкома «Беларуськалия», суд постановил оставить неизменным решение Минского областного суда о признании забастовки незаконной.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Решение областного суда оставить неизменным. Представителей «Беларуськалия» на вынесении решения суда не было, — говорится в телеграм-канале стачкома предприятия.

Как развивались события с забастовкой на «Беларуськалии»

17 и 18 августа 2020 года на «Беларуськалии» прошла забастовка. По данным табеля учета рабочего времени на предприятии, 17 августа было 120 случаев невыхода на рабочие места, 18 августа — 671. При этом стачком сообщает о том, что на тот момент под требованием о забастовке подписалось порядка 6−7 тысяч человек из примерно 16,5 тысячи работников предприятия. В сентябре 2020 года суд Минской области признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной. На заседании суда представители «Беларуськалия» рассказывали о том, что из-за забастовки пришлось остановить работу трех из четырех рудоуправлений по причине «неэффективной работы и эксплуатации». Чтобы минимизировать ущерб, в эти дни решили провести плановые ремонтные работы.

Некоторые работники «Беларуськалия» в течение последних нескольких месяцев объявляли о вступлении в стачку, чтобы выразить несогласие с происходящим в стране и на предприятии. По данным на начало декабря 2020 года, к стачке присоединилось более 100 человек. Больше половины из них на тот момент уже были уволены.

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