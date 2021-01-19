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Стачком «Беларуськалия» обратился в Верховный суд из-за забастовки в августе. Какой итог
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 19 января, Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу стачкома Беларуськалия на
— Решение областного суда оставить неизменным. Представителей «Беларуськалия» на вынесении решения суда не было, — говорится в телеграм-канале стачкома предприятия.
Как развивались события с забастовкой на «Беларуськалии»
17 и 18 августа 2020 года на «Беларуськалии» прошла забастовка. По данным табеля учета рабочего времени на предприятии, 17 августа было 120 случаев невыхода на рабочие места, 18 августа — 671. При этом стачком сообщает о том, что на тот момент под требованием о забастовке подписалось порядка 6−7 тысяч человек из примерно 16,5 тысячи работников предприятия. В сентябре 2020 года суд Минской области
Некоторые работники «Беларуськалия» в течение последних нескольких месяцев объявляли о вступлении в стачку, чтобы выразить несогласие с происходящим в стране и на предприятии. По
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Ряд ходатайств, заявленных стачкомом, были отклонены.
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