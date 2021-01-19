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Минский архитектор рассказал, какой дом реально построить за 30−45 тысяч долларов с отделкой
Источник материала: Tut.by
В теории строительство дома может быть быстрым и в пределах сметы. Однако на практике такие стройки скорее исключение, чем правило. Вместе с архитектором Алексеем Колесковым мы попытаемся разобраться, где таятся скрытые затраты, почему строить без проекта — плохая идея, почему участки с газом переоценены, какой фундамент самый надежный и что не так с каркасниками. Мы также разберемся, нужно ли утеплять стены из блоков, почему дома с плоскими крышами дешевле и как построить недорогое жилье за городом.
«Старыми проектами уже наелись»
Разговор о том, как экономно построить дом, мы начали с этапа проектирования: Алексей говорит, что рациональное строительство начинается с выбора качественного строительного проекта.
— Выгода застройщика значительно перекрывает затраты на качественный проект, — говорит он. — К примеру, проект позволит не придумывать на стройке архитектуру дома, конструктивные решения, узлы, не нужно будет высчитывать объемы материалов и так далее. И если средняя стоимость готового строительного проекта порядка 1−1,5 тысячи рублей, то экономия в процессе строительства может составлять и 10 тысяч рублей. Сочетание хорошего проекта и качественно выполненных строительных работ всегда дают отличный результат, экономию времени и денег.
— Неужели кто-то еще строит без проекта?
— Конечно, это не повальное явление, но встречаются люди, которые сначала строят по своему проекту, сделанному «на коленке», а потом вызывают архитектора, заказывают проект по факту готовой постройки, чтобы узаконить ее. Такое часто бывает при проведении реконструкции. Честно говоря, это печальное зрелище: за те же деньги, а может, и дешевле можно было сделать классные решения вместо тех, что люди сами придумывают. Приезжаешь на такой объект в частном секторе, а там странные пристройки к домам, пристройки к пристройкам, такой чум выходит…
Алексей Колесков говорит, что, несмотря на это, у большинства белорусских частных застройщиков сформировался запрос на современную архитектуру.
— Люди поездили по европейским странам, увидели, как могут выглядеть частные дома, как живут другие, — говорит Алексей. — Меня радует, что большинство застройщиков и архитекторов переключились на европейский стиль, поэтому постсоветская безвкусица уходит в небытие.
«Газ на участке — не приоритет»
Выбор места для строительства напрямую влияет на бюджет строительства. От того, как далеко расположен участок от города, зависит его ликвидность — то есть при возможной продаже дом быстрее и дороже можно продать, если возникнет такая необходимость. По мнению Алексея, имеет смысл обратить внимание на участок в радиусе 20 км от города — за 10−20 тысяч долларов такой найти можно. Правда, речь не идет о таких местах, как, например, Колодищи.
— В таких поселках земля дорогая: участки на аукционах стоят по 50 тысяч долларов и выше, — объясняет Алексей. — Понятно, что там есть газ, асфальт и инфраструктура, но не слишком ли дорогая плата за это? По моему мнению, цены завышены.
Не всегда имеет смысл выискивать участок под Минском только с газом — такие, как правило, с аукционов уходят в несколько раз дороже просто хорошего участка, часто даже более интересного из-за природного окружения. Можно покупать и без газа, зато дешевле в два-три раза и сэкономить тысячи долларов.
Логика такая: если участок с газом в условных Колодищах стоит 50 тысяч, то без газа в условной
Можно покупать и без газа, зато дешевле в два-три раза и сэкономить тысячи долларов
— Газ сильно переоценен, — считает Алексей. — Я сам строю себе дом и сознательно не подвожу газ с расчетом отапливаться все же от электричества или с помощью пеллетного котла. Если предположить, что государство и дальше будет субсидировать потребление электроэнергии для отопления, то газифицированные участки будут уже не в приоритете. Я думаю, что в ближайшем будущем будут цениться участки в населенных пунктах, в которых заменят старые электроподстанции на более мощные, где можно взять для отопления дома 20−30 кВт.
Основание для дома
Фундамент дома произвольно не стоит выбирать, ориентируясь только на стоимость. Некоторые идут «проверенным» путем: выбирают ленточный фундамент, полагая, что он самый надежный (хоть и дорогой).
У Алексея другое мнение на счет «ленточки»: «Долго, дорого, в песчаных грунтах бесполезен, в глинистых грунтах скорее даже вреден, так как подошва фундамента будет постоянно в воде, а дальше от чего-то вдруг появляются трещины».
Да, свайно-ростверковые дешевле, чем ленточные, но и с ними есть нюансы.
— Каждая свая должна однозначно нести определенную нагрузку, — объясняет Алексей. — И если одна из свай «зависла» в более слабом грунте, нежели остальные, да еще и при большой нагрузке, то будет напряжение в ростверке и, как итог, — трещины. К тому же зачастую строители уговаривают для надежности залить сверху по всей площади монолитную плиту 10−20 см.
Поэтому оптимальное решение, по мнению архитектора, — плитный фундамент.
— Он находится в разряде экономичных, так как не нужно копать траншеи, заливать или забивать сваи, подходит практически под все грунты, — говорит он. — Плита простит много ошибок из-за своей монолитной конструкции, так как там все связано воедино, к тому же плита заливается за один раз, а не отдельно сваи, ростверк и пол.
— По сути, ничего в плите сложного нет, просто мало кто делает эти работы качественно, оттуда и страх. Но если разобраться, то можно же любой фундамент испортить кривыми руками, — продолжает Алексей. — Порой строители советуют делать плиту толщиной 30, а то и 40 см. Такие «вредные советы», мягко говоря, меня удивляют. Следует учесть, что строители лишь исполнители, они могут что-то делать исходя из собственного опыта, поэтому только проектировщик может точно просчитать нагрузку, учесть все нюансы для конкретной ситуации и посоветовать экономически целесообразное решение.
Газосиликат или керамзитобетон?
Вариантов, из чего построить дом много. Каждый материал имеет право на жизнь, но Алексей Колесков выделил те, которые считает оптимальными для экономного строительства. И на первом месте это вовсе не каркасная технология:
— Если делать по уму, то каркасник в классическом исполнении далеко не дешевое решение, а нюансов тьма, — говорит он. — Я знаю, что говорю. У меня дача каркасная — спасибо, больше не хочу.
Одна из претензий к каркасному дому — наружные стены паронепроницаемы, поэтому в них обязательно нужно продумывать и обустраивать принудительную систему вентиляции — «это как делать дому искусственное дыхание».
Впрочем, если речь идет о домах из заводских
Про деревянные дома архитектор говорит, что их выбирают люди, которые понимают, на что соглашаются, знают, где брать нормальный лес и строителей с руками, знают, как ухаживать за срубом.
— Деревянный дом совсем не подойдет тем, кто думает, что это дешево и быстро, — говорит Алексей.
— Понятно, что сруб из бруса естественной влажности преподносит сюрпризы. А если речь идет о клееном брусе?
— Здесь важно выбирать брус у проверенного производителя и хорошего качества: обидно будет получить за немаленькие деньги плохой материал, — говорит Алексей.
По мнению архитектора, каменные дома из блоков, пожалуй, самый распространенный и понятный большинству строителей вариант.
Конечно, самый дешевый материал — это «народный» газосиликатный блок, из которого построены тысячи домов.
— Да, он самый дешевый, белый и ровный, но на этом и все, — говорит Алексей. — А еще он хрупкий, напитывает влагу, крепить к нему что-то весомое типа козырьков, балок, стропил можно только с помощью химических анкеров. И так как материал этот паропроницаемый, то утеплять его пенопластом или экструдированным полистиролом нельзя — только каменной ватой. Многие допускают большую ошибку, когда начинают отделку фасада сразу по свежесложенным блокам. Я бы рекомендовал подождать год-два, пока блок полностью не просохнет под крышей. А за это время закончить внутреннюю отделку.
Наилучшим вариантом для газосиликатных стен Алексей считает устройство вентилируемого фасада — так блоки будут защищены от попадания влаги и к тому же не надо будет перекрашивать каждые пять лет, как в случае штукатурки стен.
К керамзитобетонным блокам у архитектора более благосклонное отношение:
— Да, они дороже газосиликата, но, на мой взгляд, лучше. Разница в цене не очень большая — 90 рублей за куб газосиликата и 135 рублей — за куб керамзитобетона. Но плюс последнего в том, что стены из него толщиной 400 мм можно не утеплять и он не так сильно боится влаги.
Архитектор подсчитал, что если «любимый» газосиликат утеплять минераловатной плитой, да и еще 100 мм, то получится в 1,2−1,5 раза дороже, чем стена из керамзитобетона толщиной 400 мм без утеплителя.
Кстати, стены по теплопотерям находятся далеко не на первом месте, поэтому вкладываться в их энергоэффективность Алексей считает экономически нецелесообразным — лучше эти деньги потратить на эффективную систему отопления.
А может, с плоской крышей?
Если говорить об экономии на этом этапе, то архитектор рекомендует рассмотреть проекты с плоской крышей.
— Я думаю, что вы удивитесь, но дома с плоской кровлей дешевле, чем со скатной кровлей, особенно скатная с большим чердаком, — говорит он. — К примеру, стоимость коробки дома со скатной кровлей с чердаком под возможную мансарду выходит в среднем около 250 долларов за 1 метр квадратный. При этом стоимость первого этажа около 150 долларов за «квадрат», а стоимость «чердака» 100 долларов за м2 (стоимость включает работу с материалами).
Стоимость коробки дома с плоской кровлей в один этаж колеблется в районе 180 долларов за м2. То есть грубые подсчеты говорят, что дом на 150 «квадратов» с чердаком будет стоить 37,5 тысяч долларов, а с плоской кровлей — 27 тысяч долларов.
Стоит отметить, что такая разница в 10,5 тысяч долларов будет при использовании сравнительно недорогой, но в то же время качественной наплавляемой битумной кровли. Если использовать дорогие покрытия для плоской кровли (EPDM или ПВХ-мембрану), то экономия не будет столь очевидной, но в целом все равно плоская крыша будет дешевле.
— Кстати, развею миф, что деревянные перекрытия дешевле, — говорит архитектор. — Почему-то все забывают, что деревянные перекрытия нужно чем-то подшивать снизу и еще накрывать сверху, не говоря об огнестойкости, прогибе, «эффекте батута», короедах. Примерно столько же стоят ж/б плиты, но с ними гораздо проще и гораздо быстрее получается.
Лишние траты, или «А я же говорил!»
Алексей Колесков затронул еще и такую тему, как неоправданные расходы во время строительства дома.
— Есть распространенная байка от строителей-«советчиков» — типа сделаем ленточный фундамент, а если еще немного добавить, то будет уже подвал, — говорит он. — Сколько домов «полегло» уже на этой стадии: у согласившихся людей потом не хватает денег достроить даже первый этаж. Знаю случаи, когда они по итогу попадали под изъятие участков.
В категории «лишние затраты» есть еще и гараж. Застройщик думает, что «машину буду туда ставить и, может быть, чинить». Некоторые замахиваются на теплый гараж, но следует понимать, что нужно еще и вентиляцию сделать, а лучше принудительную, чтобы машина не сгнила раньше времени. По итогу деньги потрачены, в гараже хранятся газонокосилка, велосипеды и всякое барахло, а машина стоит на улице.
— Поэтому делайте навес, а вместо гаража на 40 «квадратов» — мастерскую на 15−20 м2. Этого вполне достаточно, и экономия будет.
Что построить при «неайтишной» зарплате?
— Если стоит четкий вопрос, какой проект нужен семье из 3−4 человек, и если они очень стеснены в деньгах и собираются экономить буквально на всем?
— В стране не у всех «айтишные» зарплаты, поэтому есть запрос на компактные дома площадью 80−100 «квадратов, — говорит Алексей Колесков. — В этом диапазоне можно выбрать проект, который можно построить при небольшом бюджете. Даже при такой площади можно рассчитывать на три спальни, гостиную с кухней, санузлом и мини-котельной.
Архитектор советует обращать внимание на проекты одноэтажных домов со скатной кровлей, но без чердака и с небольшим уклоном (в таких проектах потолок является одновременно частью кровли) или на дома с плоской кровлей.
Строительство коробки такого дома из блоков обойдется в 15−20 тысяч долларов. Еще столько же уйдет на отделку и коммуникации. По мнению архитектора, бюджет строительства компактного дома с отделкой и коммуникациями — 30−45 тысяч долларов. Это будет добротный дом без мегаэкономии и с привлечением профессиональных строителей.
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Нужно ли утеплять стены из блоков, почему дома с плоскими крышами дешевле и как построить недорогое жилье за городом?
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