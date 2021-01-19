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В Гродно на переходе такси сбило женщину
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Гродно,
Происшествие случилось днем 19 января на улице Врублевского. Установлено, что 47-летний водитель Skoda ехал со стороны улицы Богуцкого. Напротив дома № 41 он проявил невнимательность и сбил 53-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы.
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В результате ДТП женщина получила травмы.
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