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В Гродно на переходе такси сбило женщину

19.01.2021 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Гродно, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось днем 19 января на улице Врублевского. Установлено, что 47-летний водитель Skoda ехал со стороны улицы Богуцкого. Напротив дома № 41 он проявил невнимательность и сбил 53-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП женщина получила травмы.
 
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