В Гродно на переходе такси сбило женщину

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Гродно, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось днем 19 января на улице Врублевского. Установлено, что 47-летний водитель Skoda ехал со стороны улицы Богуцкого. Напротив дома № 41 он проявил невнимательность и сбил 53-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы.