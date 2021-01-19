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Руперт Гринт назвал единственную тему, о которой они с Рэдклиффом и Уотсон не говорят
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Британский актёр Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» рассказал о единственной теме, которую он не обсуждает с Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон.
Как
«Я бесконечно благодарен фанатам Поттера и никогда не отказываюсь от селфи, но иногда мне не хватает анонимности», – признался Руперт.
Гринт добавил, что ему нравится сниматься, и он комфортно чувствует себя в кадре, но после рождения дочери актёру захотелось на время уйти с экранов.
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Новости Великобритании. Британский актёр Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» рассказал о единственной теме, которую он не...
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