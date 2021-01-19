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Руперт Гринт назвал единственную тему, о которой они с Рэдклиффом и Уотсон не говорят

19.01.2021 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британский актёр Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» рассказал о единственной теме, которую он не обсуждает с Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон.

Как сообщает Insider со ссылкой на The Sunday Times, этой темой является слава. По словам Гринта, известность обрушилась на него в очень раннем возрасте, И хотя он, Рэдклифф и Уотсон не были так популярны, как музыканты The Beatles, актёрам пришлось непросто.

Руперт Гринт назвал единственную тему, о которой они с Рэдклиффом и Уотсон не говорят
Фото: instagram.com/potterheadworldonly 

«Я бесконечно благодарен фанатам Поттера и никогда не отказываюсь от селфи, но иногда мне не хватает анонимности», – признался Руперт.

Руперт Гринт назвал единственную тему, о которой они с Рэдклиффом и Уотсон не говорят
Фото: instagram.com/potterheadworldonly 

Гринт добавил, что ему нравится сниматься, и он комфортно чувствует себя в кадре, но после рождения дочери актёру захотелось на время уйти с экранов.

Руперт Гринт назвал единственную тему, о которой они с Рэдклиффом и Уотсон не говорят
Фото: instagram.com/rupertgrint 

Напомним, весной 2020 года у Руперта Гринта и его возлюбленной Джорджии Грум родилась девочка. Малышку назвали Уэнсдэй – здесь подробности.

Люди в материале: Дэниэл Рэдклифф, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Emma Watson

 
 
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Новости Великобритании. Британский актёр Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер» рассказал о единственной теме, которую он не...
 
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