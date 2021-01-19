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«Можем выглядеть очень достойно на мировом уровне». Дзермант о проекте программы социально-экономического развития
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание госкорпораций. В Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, на презентацию, помимо представителей СМИ, пригласили и экспертов. Такая форма взаимодействия практикуется впервые.
Алексей Дзермант, политолог:
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«Можем выглядеть очень достойно на мировом уровне». Дзермант о проекте программы социально-экономического развития
Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание...
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