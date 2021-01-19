ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Можем выглядеть очень достойно на мировом уровне». Дзермант о проекте программы социально-экономического развития

19.01.2021 15:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание госкорпораций. В Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, на презентацию, помимо представителей СМИ, пригласили и экспертов. Такая форма взаимодействия практикуется впервые.  

«Можем выглядеть очень достойно на мировом уровне». Дзермант о проекте программы социально-экономического развития

Алексей Дзермант, политолог:
Я обратил внимание прежде всего на ряд таких новшеств, как прорывные отрасли в экономике, на которые будет делаться ставка. Это и развитие электротранспорта, и вообще инфраструктуры, завязанные на БелАЭС, это и развитие биотехнологий, биоинженерии, это, в общем-то, все то, в чем наша наука достаточно сильна. И мы здесь можем выглядеть очень достойно на мировом уровне. Далее следует сказать, что такое новшество, может быть, даже где-то и западавшее, но тем не менее оно нужно, мне кажется, в современном мире высококонкурентном это создание госкорпораций. Этот ход помогал вытянуть экономики, например, Японии, Кореи, Китая. Я думаю, что этот опыт применим и у нас совершенно точно, особенно в том мире, который сейчас наступает.   

Люди в материале: Алексей Дзермант

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начались продажи кроссовера Mazda CX-30
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by