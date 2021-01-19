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«Сработать по Шеремету». Российские эксперты подтвердили подлинность голоса экс-главы КГБ на скандальной записи

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вывод: это один и тот же человек.

«Сработать по Шеремету». Российские эксперты подтвердили подлинность голоса экс-главы КГБ на скандальной записи

Телеканал «Настоящее Время» опубликовал итоги экспертизы аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, планирует серию политических убийств.

Экспертизу телеканал заказал петербургской Автономной некоммерческой организации «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов». Полная версия исследования доступна здесь.

Напомним, на записи речь шла о физическом устранении политэмигрантов Олега Алкаева, Вячеслава Дудкина и Владимира Бородача, а также журналиста Павла Шеремета, который на тот момент жил в России.

Макар — о скандальной записи: «Собирал информацию на Тертеля. Но случился разговор об убийствах»

«А как спровоцировать естественный подрыв... вот по Шеремету нужно сработать, который ***** [надоел], ***** [блин]. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, ***** [блин], совсем, ***** [блин], ни рук, ни ног не соберут», — так звучал «инструктаж» офицеров элитного антитеррористического подразделения КГБ «Альфа» на обнародованной записи.

Телеканал «Настоящее Время» рассказал о том, как проходила экспертиза. В интернете было найдено 13 видеозаписей с голосом Зайцева — его выступления в качестве главы КГБ и руководителя Белорусской федерации биатлона.

Отобрав пять записей, эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, планировавшим убийства. Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи. Вывод: это один и тот же человек.

На первом этапе эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние, социокультурные особенности говорящего. Один из множества примеров: для речи Зайцева характерны короткие паузы, заполняемые э-образным звуком: «Вы максимально, э-э, скрывайте», «Там, э-э, сидит и постоянно кукарекает», «А, э-э, как спровоцировать естественный подрыв»...

Эти паузы длятся от нескольких миллисекунд до трех секунд, при этом в гласном звуке «прослушиваются» также ы-, о- и у-образные гласные. Тон голоса при этом снижается до 50-60 Гц. Голос типичного взрослого мужчины имеет частоту 85-155 Гц.

— Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют, — говорится в исследовании. Отдельно эксперты отмечают, что сравниваемые дикторы в равной мере хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.

На втором, инструментальном, этапе эксперты проанализировали «статистические и динамические спектральные речевые характеристики». Для этого они использовали программу SIS II петербургского «Центра речевых технологий».

Голоса заговорщика и Вадима Зайцева оказались тождественны и на этом этапе исследования.

— Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы [речи], поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи, — говорится в исследовании.

При этом в экспертизе отмечены и некоторые незначительные отличия в речи Зайцева во время секретного совещания в КГБ и его же — на официальных выступлениях, найденных «Настоящим Временем».

— Зайцев в представленных видеофонограммах дает интервью, участвует в пресс-конференции и выступает публично, стиль его речи — официальный, манера речи — более сдержанная, речь в большей степени подготовленная (обдуманная).

Для сравнения: в утекшей аудиозаписи «диктор ведет неформальный разговор с, вероятно, хорошо знакомыми и подчиненными ему людьми, стиль речи близок к разговорному с элементами делового и официально-делового, манера речи свободная, спокойная, непринужденная».

Кто проводил исследование

АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» занималась восстановлением магнитных фонограмм с АПЛ «Курск» и экспертизой записей переговоров для расследования гибели Ту-154 под Смоленском с президентом Польши на борту.

Основной эксперт – Полина Зубова – в 1993-2001 годы работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста.

Сотрудники «Космос ТВ», где руководит Зайцев: «Не побаиваются, а боятся»

 
 
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