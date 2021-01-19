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Латушко – военным: «Нам еще вместе жить в стране без Лукашенко»

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Один из членов президиума Координационного совета обратился к белорусским военным.

Латушко – военным: «Нам еще вместе жить в стране без Лукашенко»

– Я как бывший государственный служащий очень хорошо понимаю вашу психологию, – пишет Павел Латушко. – Я понимаю, что такое Приказ, и что военнослужащий зачастую поставлен в его рамки. Но что мешает вам просто действовать в правовом поле и оставаться человеком? Вы что, так и будете до конца жизни уходить от общения и прятаться под балаклавами? Уже сделано очень много зла. А нам ведь потом всем вместе жить в этой стране – без Лукашенко!

Политик перечисляет уже известные фамилии силовиков, в том числе высокопоставленных, чьи действия были преступными, и к кому на сегодня есть ряд вопросов.

Кроме прочего, по сведениям Латушко, в Беларуси планируется создание отдельной бригады, которую планируют активно задействовать весной в подавлении мирных протестов в Минске.

– Хочется напомнить: применение вооруженных сил внутри страны в условиях отсутствия официально объявленного военного положения – это военное преступление без срока давности, – обращается политик. – Я не призываю никого к измене присяге и конституционному строю. Наоборот. Я призываю каждого из вас совершить маленький гражданский подвиг и начать все делать по закону.

 И очень скоро мы с вами будем жить в стране, о которой мечтали. И белорусский народ снова будет любить своих защитников и гордиться ими.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из членов президиума Координационного совета обратился к белорусским военным.
 
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