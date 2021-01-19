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В Минске в Верхнем городе задержали девушек с БЧБ-зонтами
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Девушки появились неожиданно, а омоновцы еще неожиданней, пишут в телеграм-каналах.
19 января в Минске в Верхнем городе были задержаны девушки, вышедшие на традиционную прогулку под бело-красно-белыми флагами. Об этом сообщают очевидцы.
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Девушки появились неожиданно, а омоновцы еще неожиданней, пишут в телеграм-каналах.
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