Австралийские ученые обнаружили три новых организма в глубоком океане

Источник материала: Tut.by

Австралийские ученые обнаружили три новых вида хищных губок в глубоком океане. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Zootaxa .



Фото: Ekins et al., Zootaxa, 2020

Обычно морские губки представляют собой многоклеточные фильтраторы — у них есть дырявые ткани для проточной воды, из которой их клетки извлекают кислород и пищу. Это довольно простые существа, у которых нет нервной, пищеварительной или кровеносной системы, но они существуют в той или иной форме более 500 миллионов лет.

А вот с хищными губками дело обстоит иначе. Некоторые из них все еще используют систему протока воды, в то время как другие полностью утратили эту способность и ловят мелких ракообразных и другую добычу с помощью нитей или крючков.

Не так давно австралийские ученые обнаружили на глубине от 163 до 3000 метров три новых организма — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix. Все они обитают в определенном районе Большого Австралийского залива.

Это первые хищные губки, встреченные в Южной Австралии, и они увеличивают общее число видов губок в регионе до 25. Три новых вида образуют три новых рода, а также близкородственны новой неплотоядной губке Guitarra davidconryi.