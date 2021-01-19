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В Огайо в ходе перестрелки погиб полицейский

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Огайо в ходе перестрелки погиб полицейский

Офицер американской полиции погиб в перестрелке в штате Огайо. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает БЕЛТА. 

Перестрелка завязалась в ходе операции по задержанию подозреваемого в поджоге и вандализме в одном из местных католических сборов. Вооруженный преступник укрылся в собственном доме, после чего полиция окружила здание и вызвала спецназ. 

Вскоре преступник вышел из дома с огнестрельным оружием в руках и открыл огонь по полиции. Одна из пуль попала 24-летнему офицеру Брэндону Сталкеру в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. 

В ходе перестрелки преступник также был застрелен.

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Офицер американской полиции погиб в перестрелке в штате Огайо. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает БЕЛТА.  Перестрелка завязалась в ходе операции по...
 
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