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В Огайо в ходе перестрелки погиб полицейский
Источник материала: ОНТ
Офицер американской полиции погиб в перестрелке в штате Огайо. Об этом со ссылкой на американские СМИ
Перестрелка завязалась в ходе операции по задержанию подозреваемого в поджоге и вандализме в одном из местных католических сборов. Вооруженный преступник укрылся в собственном доме, после чего полиция окружила здание и вызвала спецназ.
Вскоре преступник вышел из дома с огнестрельным оружием в руках и открыл огонь по полиции. Одна из пуль попала 24-летнему офицеру Брэндону Сталкеру в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
В ходе перестрелки преступник также был застрелен.
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Офицер американской полиции погиб в перестрелке в штате Огайо. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает БЕЛТА. Перестрелка завязалась в ходе операции по...
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