Басков заявил, что сборная Беларуси по хоккею будет участвовать в ЧМ-2021

Источник материала: ОНТ

Дмитрий Басков, председатель Белорусской федерации хоккея, в прямом эфире «Первого канала» рассказал, будет ли сборная Беларуси участвовать в чемпионате мира 2021.

18 января стало известно , что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести чемпионат мира 2021 из Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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