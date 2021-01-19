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Басков заявил, что сборная Беларуси по хоккею будет участвовать в ЧМ-2021
Источник материала: ОНТ
Дмитрий Басков, председатель Белорусской федерации хоккея, в
18 января
Фото: БЕЛТА
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Дмитрий Басков, председатель Белорусской федерации хоккея, в прямом эфире «Первого канала» рассказал, будет ли сборная Беларуси участвовать в чемпионате мира 2021....
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