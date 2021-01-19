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Развитию добровольной накопительной системы пенсий в Беларуси уделят особое внимание

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Развитию добровольной накопительной системы пенсий в Беларуси уделят особое внимание

Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич сообщила, что в республике планируют развивать добровольную накопительную систему пенсий, информирует агентство «Минск-новости».

Во время пресс-презентации основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы Ирина Костевич отметила, что одной из задач ведомства на эту пятилетку станет разработка и внедрение экономических стимулов для вхождения граждан в добровольную накопительную систему пенсий.

– Сегодня в стране действует государственная солидарная пенсионная система, которая охватывает 100% граждан. Уже несколько десятков лет параллельно существует добровольная накопительная система, однако она не получила широкого развития. Лишь 5% занятых в экономике перешли на нее, – сказала И. Костевич.

Министр также добавила, что на 2021–2025 годы перед Министерством труда и социальной защиты поставлена задача обеспечить соотношение, при котором средняя пенсия по возрасту составляет не менее 40% от средней зарплаты. В 2016–2020 годах соотношение было чуть более 39%.

– Минимальная пенсия по возрасту сегодня равна бюджету прожиточного минимума – 276 руб. Это ниже высокой в 3,1 раза. Тем не менее, граждане поднимают вопросы, особенно высокооплачиваемые специалисты. И мы по возможности попытаемся усилить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от стажа и зарплаты человека, – подчеркнула министр труда и соцзащиты.

Фото: duma.gov.ru

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Теги: Минск
 
 
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Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич сообщила, что в республике планируют развивать добровольную накопительную систему...
 
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