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Развитию добровольной накопительной системы пенсий в Беларуси уделят особое внимание
Источник материала: ОНТ
Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич сообщила, что в республике планируют развивать добровольную накопительную систему пенсий,
Во время пресс-презентации основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы Ирина Костевич отметила, что одной из задач ведомства на эту пятилетку станет разработка и внедрение экономических стимулов для вхождения граждан в добровольную накопительную систему пенсий.
Министр также добавила, что на 2021–2025 годы перед Министерством труда и социальной защиты поставлена задача обеспечить соотношение, при котором средняя пенсия по возрасту составляет не менее 40% от средней зарплаты. В 2016–2020 годах соотношение было чуть более 39%.
Фото: duma.gov.ru
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Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич сообщила, что в республике планируют развивать добровольную накопительную систему...
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