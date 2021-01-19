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Мать и сын погибли при пожаре в Минском районе

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мать и сын погибли при пожаре в Минском районе

В Минском районе горел частный дом. Жертвами пламени стали мать и сын. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

Пожар начался вечером 18 января: сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:03. Горел частный дом на территории садового товарищества «Подгорье», расположенного неподалёку от деревни Подгорье Минского района. Позже пожарными были обнаружены тела двух человек – ими оказались жена хозяина здания и его сын 1976 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.  

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В Минском районе горел частный дом. Жертвами пламени стали мать и сын. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.  Пожар начался вечером 18 января: сообщение о возгорании...
 
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