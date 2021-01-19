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Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси сведения за вознаграждение – МИД опубликовал аудиозапись

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Находящийся за границей и распространяющий якобы изобличительную информацию о правоохранителях Беларуси Игорь Макар обратился к официальному Минску с предложением «сливать» сведения за крупное вознаграждение. Соответствующая аудиозапись была опубликована МИД Беларуси.

На записи – разговор Игоря Макара и сотрудника посольства Беларуси в Литве.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз ответил на вопрос журналистов относительно озвученной накануне информации, что Игорь Макар обращался в одно из белорусских посольств.

Анатолий Глаз сообщил о существовании аудиозаписи разговора Макара с сотрудником посольства Беларуси и подчеркнул, что материалы по линии соответствующих служб были переданы Литве, Польше и Германии. Есть готовность рассмотреть также обращение и украинской стороны.

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Теги: Минск
 
 
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Находящийся за границей и распространяющий якобы изобличительную информацию о правоохранителях Беларуси Игорь Макар обратился к официальному Минску с...
 
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