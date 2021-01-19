|
Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси сведения за вознаграждение – МИД опубликовал аудиозапись
Источник материала: ОНТ
Находящийся за границей и распространяющий якобы изобличительную информацию о правоохранителях Беларуси Игорь Макар обратился к официальному Минску с предложением «сливать» сведения за крупное вознаграждение. Соответствующая аудиозапись была
На записи – разговор Игоря Макара и сотрудника посольства Беларуси в Литве.
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз
Анатолий Глаз сообщил о существовании аудиозаписи разговора Макара с сотрудником посольства Беларуси и подчеркнул, что материалы по линии соответствующих служб были переданы Литве, Польше и Германии. Есть готовность рассмотреть также обращение и украинской стороны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси сведения за вознаграждение – МИД опубликовал аудиозапись
Находящийся за границей и распространяющий якобы изобличительную информацию о правоохранителях Беларуси Игорь Макар обратился к официальному Минску с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)