В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы во время катания на тюбинге

Источник материала: ОНТ

11-летняя девочка оказалась в больнице с тяжелой травмой головы после катания на тюбинге. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошел 16 января. 11-летняя девочка каталась на тюбинге. Во время спуска с необорудованной для катания горки она столкнулась с находившимся на её пути деревом. В результате удара она получила тяжелую травму головы и была госпитализирована в областную детскую больницу.

По факту происшествия Шкловский районный отдел проводит проверку.

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