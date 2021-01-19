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В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы во время катания на тюбинге

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы во время катания на тюбинге

11-летняя девочка оказалась в больнице с тяжелой травмой головы после катания на тюбинге. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошел 16 января. 11-летняя девочка каталась на тюбинге. Во время спуска с необорудованной для катания горки она столкнулась с находившимся на её пути деревом. В результате удара она получила тяжелую травму головы и была госпитализирована в областную детскую больницу. 

По факту происшествия Шкловский районный отдел проводит проверку. 

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11-летняя девочка оказалась в больнице с тяжелой травмой головы после катания на тюбинге. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. Инцидент произошел 16...
 
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