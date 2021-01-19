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Семейный капитал могут распространить на рождение второго ребенка
Источник материала: ОНТ
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о направлениях развития семейного капитала в текущей пятилетке во время пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы,
Семейный капитал как мера государственной поддержки многодетных семей является эффективным. Это доказывают цифры – в Беларуси растет количество детей, рожденных третьими и последующими.
По словам Ирины Костевич, Министерство труда и соцзащиты с начала этого года проводило в регионах диалоговые площадки, где участие принимали многодетные родители. Поступило большое количество предложений по совершенствованию данной меры поддержки. В частности, это касается расширения направлений досрочного использования этих средств.
Одним из главных нововведений может стать расширение числа получателей семейного капитала. Предлагается распространить его в качестве поддержки при рождении второго ребенка.
ФОТО: БЕЛТА
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Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о направлениях развития семейного капитала в текущей пятилетке во время пресс-презентации основных...
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