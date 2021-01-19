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Четырех взрослых и двух детей спасли на пожаре в Мозыре

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четырех взрослых и двух детей спасли на пожаре в Мозыре

Пожар в квартире дома по ул. Ульяновской в Мозыре произошел 18 января. Спасено шесть человек, из них двое – дети, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Возгорание произошло в квартире на 1-м этаже. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС потушили огонь и спасли из вышерасположенных квартир шесть человек, включая двоих детей. Пострадавших нет.

Огонь уничтожил имущество в жилой комнате и на балконе. Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

ФОТО: МЧС

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Пожар в квартире дома по ул. Ульяновской в Мозыре произошел 18 января. Спасено шесть человек, из них двое – дети, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС....
 
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