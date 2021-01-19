Как часто нужно стирать тканевые маски, рассказала врач

Источник материала: ОНТ

Тканевые маски стирать после каждого применения и носить одну не более четырех часов, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Галина Гольцман.

Кроме того, врач пояснила, в каких случаях и зачем нужно гладить тканевые маски.

ФОТО: iStock









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