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Как часто нужно стирать тканевые маски, рассказала врач
Источник материала: ОНТ
Тканевые маски стирать после каждого применения и носить одну не более четырех часов,
Кроме того, врач пояснила, в каких случаях и зачем нужно гладить тканевые маски.
ФОТО: iStock
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Тканевые маски стирать после каждого применения и носить одну не более четырех часов, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Галина Гольцман. Кроме того, врач...
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