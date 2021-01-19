ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси по гандболу проиграла команде Словении

19.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу проиграла команде Словении

Сборная Беларуси по гандболу проиграла команде Словении и заняла третье место в группе «Н» по итогам предварительного раунда чемпионата мира.

Поединок в Александрии завершился со счетом — 29:25 в пользу балканцев. Лучшим бомбардиром матча стал Блаж Янц, забросивший восемь мячей. У белорусов линейный Артем Королек провел семь голов. К 20-й минуте наша сборная выигрывала с преимуществом в 6 мячей, но сохранить этот перевес команда Юрия Шевцова не смогла. В основной раунд белорусы вышли с одним очком. 20 января наша сборная сыграет против Швеции. 22-го – матч против Египта, а 24-го состоится поединок против Северной Македонии.

Сборные Норвегии, Швейцарии, Исландии и Алжира пополнили список участников основного раунда турнира. Норвежцы не оставили шансов австрийцам — 38:29. Сандер Сагосен стал лучшим бомбардиром встречи, забросив девять мячей. В матче группы «F» исландцы уверенно обыграли марокканцев — 31:23. Французы с перевесом в один мяч были сильнее швейцарцев — 25:24. У альпийцев Анди Шмид провел десять голов. Португальцы победили алжирцев — 26:19. Шведы выиграли группу «G» после успеха в матче с египтянами — 24:23. Линус Перссон отличился восемь раз.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по гандболу проиграла команде Словении и заняла третье место в группе «Н» по итогам предварительного раунда чемпионата мира. Поединок в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla показала процесс производства аккумуляторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by