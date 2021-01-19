Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу проиграла команде Словении и заняла третье место в группе «Н» по итогам предварительного раунда чемпионата мира.

Поединок в Александрии завершился со счетом — 29:25 в пользу балканцев. Лучшим бомбардиром матча стал Блаж Янц, забросивший восемь мячей. У белорусов линейный Артем Королек провел семь голов. К 20-й минуте наша сборная выигрывала с преимуществом в 6 мячей, но сохранить этот перевес команда Юрия Шевцова не смогла. В основной раунд белорусы вышли с одним очком. 20 января наша сборная сыграет против Швеции. 22-го – матч против Египта, а 24-го состоится поединок против Северной Македонии.

Сборные Норвегии, Швейцарии, Исландии и Алжира пополнили список участников основного раунда турнира. Норвежцы не оставили шансов австрийцам — 38:29. Сандер Сагосен стал лучшим бомбардиром встречи, забросив девять мячей. В матче группы «F» исландцы уверенно обыграли марокканцев — 31:23. Французы с перевесом в один мяч были сильнее швейцарцев — 25:24. У альпийцев Анди Шмид провел десять голов. Португальцы победили алжирцев — 26:19. Шведы выиграли группу «G» после успеха в матче с египтянами — 24:23. Линус Перссон отличился восемь раз.

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