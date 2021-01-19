Новая Зеландия ввела обязательное тестирование на COVID-19 для въезда в страну

Источник материала: ОНТ

Власти Новой Зеландии ввели требование об обязательном предварительном тестировании всех прибывающих в страну. Об этом со ссылкой на министра ответных мер по COVID-19 сообщает ТАСС.

Уже с 8 февраля каждый прибывающий в страну будет обязан будет обязан иметь при себе отрицательный результат предварительно сданного теста. При этом прибывшие люди, прибывшие без соответствующего документа, рискуют получить штраф в размере 1 тыс. новозеландских долларов ($715,5). Кроме того, в силе останется и обязательный двухнедельный карантин.

При этом новые ограничительные меры не распространятся на жителей Австралии, целого ряда островных государств, а также лиц, прибывающих с территории Антарктиды.

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